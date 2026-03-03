БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йордан Минчев: Радвам се, че успяхме да вземем победата в Армения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виктория Георгиева
Чете се за: 01:50 мин.
Български баскетбол
Мъжкият национален тим на България победи Армения като гост със 100:80 в предварителните квалификации за Евробаскет 2029.

йордан минчев радвам успяхме вземем победата армения
Мъжкият национален отбор по баскетбол се прибра в България навръх националния празник, а един от лидерите на "лъвовете" Йордан Минчев коментира загубата от Норвегия и победата над Армения снощи.

“Не бяха най-добре изиграните два мача със сигурност, но се радвам, че успяхме да вземем победата в Армения. Не беше лесно, колкото и всички да си мислеха, че ще бъде лесна победа. След тази загуба в Норвегия ни беше тежък удар. Не очаквахме да изгубим мача там, но не влязохме добре в мача, не успяхме да изпълним игровия план, който бяхме подготвили и смятам, че заслужено си загубихме", каза Минчев.

"Не започнахме също добре срещу Армения, но завършихме мача по начина, по който трябва да играем", добави той.

Запитан доколко контузията на Дий Бост е оказала влияние върху играта на отбора, той отговори:

"Той е играч, който дава спокойствие на терена. Но смятам, че Косьо Тошков и Георги Герганов се справиха доста добре с тази роля и наистина помогнаха за серията, която направихме в края на мача срещу Армения и успяхме да победим."

“Да бъдем по-задружни. Да бъдем позитивни, да бъдем задружни, да се радваме, че сме българи, да продължаваме напред, да се радваме за спорта, но най-вече да бъдем единни”, си пожела Минчев по повод националния празник.

Вижте цялото интервю във видеото.

България мина по трудния път срещу Армения в предварителните квалификации за Евробаскет 2029
Селекцията на Любомир Минчев пречупи арменците в Ереван.
#Йордан Минчев #Български национален отбор по баскетбол за мъже

