Йордан Минчев: Радвам се, че успяхме да вземем победата в Армения

Мъжкият национален отбор по баскетбол се прибра в България навръх националния празник, а един от лидерите на "лъвовете" Йордан Минчев коментира загубата от Норвегия и победата над Армения снощи.

“Не бяха най-добре изиграните два мача със сигурност, но се радвам, че успяхме да вземем победата в Армения. Не беше лесно, колкото и всички да си мислеха, че ще бъде лесна победа. След тази загуба в Норвегия ни беше тежък удар. Не очаквахме да изгубим мача там, но не влязохме добре в мача, не успяхме да изпълним игровия план, който бяхме подготвили и смятам, че заслужено си загубихме", каза Минчев.

"Не започнахме също добре срещу Армения, но завършихме мача по начина, по който трябва да играем", добави той.

Запитан доколко контузията на Дий Бост е оказала влияние върху играта на отбора, той отговори:

"Той е играч, който дава спокойствие на терена. Но смятам, че Косьо Тошков и Георги Герганов се справиха доста добре с тази роля и наистина помогнаха за серията, която направихме в края на мача срещу Армения и успяхме да победим."

“Да бъдем по-задружни. Да бъдем позитивни, да бъдем задружни, да се радваме, че сме българи, да продължаваме напред, да се радваме за спорта, но най-вече да бъдем единни”, си пожела Минчев по повод националния празник.

Вижте цялото интервю във видеото.