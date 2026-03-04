Над 100 ученици се включиха в първото Национално състезание по изкуствен интелект

Победителите във финалния кръг на първото по рода си Национално състезание по изкуствен интелект бяха обявени в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ в Пловдив.

Във финалния етап участваха над 100 ученици от 8. до 12. клас от цялата страна. След оспорвана надпревара беше избран разширеният национален отбор на България, който ще се подготвя за участие в Международна олимпиада по изкуствен интелект 2026.

Състезанието се организира по решение на Министерство на образованието и науката за учебната 2025/2026 година и се определя като най-престижния ученически форум у нас в областта на изкуствения интелект. Участниците показаха знания в сфери като машинно обучение, обработка на естествени езици и компютърно зрение.

Първият етап се проведе онлайн в края на януари и служеше като подбор – от всички участници бяха избрани най-добрите 120 ученици, които продължиха към присъствения финал в Пловдив. Според организаторите идеята е талантливите млади хора да получат по-ранен достъп до обучение и ресурси в бързо развиващата се сфера на изкуствения интелект.

Състезанието поставя началото на нова традиция и показва, че интересът към технологиите сред учениците в България расте.