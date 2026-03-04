БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иранската армия отрече да е изстрелвала ракета към Турция
Чете се за: 00:52 мин.
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа...
Чете се за: 03:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Над 100 ученици се включиха в първото Национално състезание по изкуствен интелект

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Деца
Запази
100 ученици включиха първото национално състезание изкуствен интелект
Снимка: Община Пловдив
Слушай новината

Победителите във финалния кръг на първото по рода си Национално състезание по изкуствен интелект бяха обявени в Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“ в Пловдив.

Във финалния етап участваха над 100 ученици от 8. до 12. клас от цялата страна. След оспорвана надпревара беше избран разширеният национален отбор на България, който ще се подготвя за участие в Международна олимпиада по изкуствен интелект 2026.

Състезанието се организира по решение на Министерство на образованието и науката за учебната 2025/2026 година и се определя като най-престижния ученически форум у нас в областта на изкуствения интелект. Участниците показаха знания в сфери като машинно обучение, обработка на естествени езици и компютърно зрение.

Първият етап се проведе онлайн в края на януари и служеше като подбор – от всички участници бяха избрани най-добрите 120 ученици, които продължиха към присъствения финал в Пловдив. Според организаторите идеята е талантливите млади хора да получат по-ранен достъп до обучение и ресурси в бързо развиващата се сфера на изкуствения интелект.

Състезанието поставя началото на нова традиция и показва, че интересът към технологиите сред учениците в България расте.

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ пространство
2
Турция е свалила иранска ракета, навлязла във въздушното ѝ...
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България на този етап няма
3
Надежда Нейнски: Непосредствена заплаха за територията на България...
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
4
Пиян турист блъсна Малена Замфирова
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете за България
5
НАТО свали иранска ракета над Турция: Съвет в МО обсъди рисковете...
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е свършено и го знаят
6
Операция "Епична ярост" - Хегсет за Иран: С тях е...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: У нас

Днес отбелязваме Световния ден за борба със затлъстяването
Днес отбелязваме Световния ден за борба със затлъстяването
"Bangaranga" събра над 6 милиона гледания в Instagram и TikTok за 48 часа "Bangaranga" събра над 6 милиона гледания в Instagram и TikTok за 48 часа
Чете се за: 00:55 мин.
Новините 04.03.2026 г. Новините 04.03.2026 г.
Чете се за: 03:55 мин.
Първата изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив Първата изложба на космическо изкуство се открива в Пловдив
Чете се за: 01:20 мин.
Ден на отворените врати в Софийския университет Ден на отворените врати в Софийския университет
Чете се за: 00:57 мин.
3 март – България празнува Деня на свободата 3 март – България празнува Деня на свободата
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток остава блокиран
Шест дни война: Над 1000 са жертвите в Иран, Ормузкият проток...
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България заради войната в Близкия изток Съвет по сигурността при премиера: Мерки и рискове пред България заради войната в Близкия изток
Чете се за: 06:12 мин.
У нас
Запрянов пред Борисов: Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление Запрянов пред Борисов: Отбраната трябва да бъде национална кауза, да няма партийно деление
Чете се за: 01:30 мин.
Политика
"Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи се прибраха у нас от Близкия изток "Нямаше бомбоубежище и се крихме в банята": 564 българи се прибраха у нас от Близкия изток
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Спад на ентусиазма за гласуване, отчитат от "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Три малки лъвчета са най-новото попълнение в зоопарка в Стара...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Високите сметки за ток: Открити ли са нарушения в ЕРП-тата?
Чете се за: 01:57 мин.
Политика
Столичната община подписа дългосрочни договори за чистотата в шест...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ