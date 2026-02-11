Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач

Край на монопола в железниците. Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен пътнически превозвач.



Над 800 служители от "БДЖ - Пътнически превози" ще бъдат преназначени в частната компания като трудовите им правоотношения ще бъдат запазени. Конкурентният принцип беше основно условие в Плана за възстановяване и устойчивост, за да получи страната ни финансова помощ за закупуване на нови влакове.

Частният превозвач ще оперира по 25% от маршрутите в страната, а държавните железници получават останалите 75%. Като подвижният състав, придобит след 2009 година ще бъде пропорционално разделен между двата превозвача.