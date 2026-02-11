Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен жп превозвач

Край на монопола в железниците. Държавата подписа 12-годишен договор с първия частен пътнически превозвач.
Над 800 служители от "БДЖ - Пътнически превози" ще бъдат преназначени в частната компания като трудовите им правоотношения ще бъдат запазени. Конкурентният принцип беше основно условие в Плана за възстановяване и устойчивост, за да получи страната ни финансова помощ за закупуване на нови влакове.
Частният превозвач ще оперира по 25% от маршрутите в страната, а държавните железници получават останалите 75%. Като подвижният състав, придобит след 2009 година ще бъде пропорционално разделен между двата превозвача.
Георги Атанасов, изпълнителен директор на "Ивкони Експрес": "Не възнамеряваме да отнемаме придобивките на хората, възнамеряваме в повечето случаи, тези които показват, че имат желанието да работят да вървят към европейски заплати."
инж. Свилен Гърдев, управител на "БДЖ - Пътнически превози": "Работим усилено за закупуването на подвижен състав, по-скоро вагони, които ще дават по-добър комфорт и условия за пътниците."
Гроздан Караджов, министър на транспорта и съобщенията в оставка: "Държавата не се отказва от железопътните превози нещо повече, тя запазва ключовата си роля. Защото тя определя обхвата на услугата, тя определя стандартите за качество, тя си запазва контрола върху качеството и от държавата ще идва голямата част от финансирането."