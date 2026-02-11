На протест пред МВР граждани поискаха оставки заради случая "Петрохан"
От БОЕЦ излязоха на протест тази вечер пред сградата на МВР заради случая ,"Петрохан", който потресе цяла България. От гражданското сдружение искат от постовете си да се оттеглят вътрешният министър в оставка Даниел Митов, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов и Деньо Денев, изпълняващ функциите директор на ДАНС.
Протестът започна с минута мълчание в памет на шестте жетви. Според БОЕЦ от МВР не разследват в пълнота трагедията "Петрохан". Според източници на движението информацията от клетките на мобилните оператори за периода на престъплението не е изискана и не е иззета. Оттам питат още имало ли е сред рейнджърите агент на ДАНС и имало ли е оперативна разработка.