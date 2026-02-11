БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано/Кортина

Чете се за: 02:32 мин.
Алпийски ски
Скиорката ще е единствената българка, която ще представя България на Зимните параолимпийски игри.

стела янчовичина
Стела Янчовичина няма търпение да стъпи на пистите на Зимните параолимпийски игри, които също ще се проведат в Милано и Кортина д‘Ампецо, които ще се проведат от 6 до 15 март. Скиорката ще бъде и единствената представителка на България на този форум.

В предаването „Днес на Игрите“ Янчовичина разкри, че не се притеснява от своето участие и разказа за пътя, който е поела още от малка в спорта.

Поздравления за Лора, за екипа, за абсолютно всички замесени, заяви единствената шампионка на България от Зимна олимпиада.

Познавам Лора Христова, учим заедно. Не съм се и съмнявала, че няма да покаже успеха си. Горда съм, че съм българка и сред нас има такива състезатели“, бяха нейните първи думи по адрес на биатлонистката, която спечели втория златен медал за България на италианска земя.

Тя говори и за своето предстоящо участие на Зимните параолимпийски игри, както и как се стигна до тях.

Параолимпийските игри не ме притесняват. Горда съм и нямам търпение да стъпя на пистите, за да покажа какво мога. За да присъстващ на Параолимпийски игри, трябва да преминеш дълъг път на участие в състезания от международния календар и на по-големи. Добива се квота, аз го направих.

„Аз съм родом от Банско и съм израснала тук от малка възраст. Моят баща ми даде основата, качвайки ме на ски. Този спорт стана моята страст. Подготовката преминава с много хъс, постоянство, упоритост и усърдни тренировки. На Зимните игри ще взема участие в дисциплините гигантски слалом и слалом.“

Параолимпийката сподели и дали среща подкрепа от държавата, за да може да се състезава.

Подкрепа винаги съм имала. На първо място от моите родители, които са плътно до мен. На Националната параолимпийска организация, която ме изпраща там, на Българската параолимпийска федерация, на моят екип и клуб, както и на моя треньор Георги Бистрин“, разказа още Янчовичина.

Повече от интервюто със Стела Янчовичина гледайте във видеото!

#Стела Янчовичина #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #"Днес на Игрите" #Милано/Кортина 2026

