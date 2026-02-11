Възможна ли е сделка между Иран и САЩ?

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Биляна Бонева от Биляна Бонева
По света
Бенямин Нетаняху се срещна с Доналд Тръмп

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната му е готова на "всякаква проверка" на ядрената програма. На церемония в Техеран по случай 47 години от Ислямската революция той отново отрече страната му да се стреми към разработване на ядрено оръжие. Дискусиите за Иран се пренесоха в Белия дом, където американският президент Доналд Тръмп се срещна с израелския премиер Бенямин Нетаняху. Все още няма информация за хода на разговора. По-рано Тръмп изрази увереност, че Техеран иска да сключи сделка.

За 7-ми път от началото на втория мандат на Доналд Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху е в Белия дом. Визитата трябваше да се проведе в края на февруари, но Нетаняху я изтегли, заради разговорите между Съединените щати и Иран, които се проведоха в петък в Оман.

Бенямин Нетаняху, премиер на Израел: "Ще представя на президента Тръмп нашите виждания относно принципите на преговорите."

Предполага се, че Нетаняху е поискал Съединените щати да заемат по-твърда позиция спрямо Иран и в преговорите да бъдат включени темите за иранските балистични ракети и забраната Техеран да подкрепя въоръжени групировки. Иран, обаче, отказва да преговаря по тези въпроси. Съгласен е на разговори единствено за ядрената програма.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Ние не се стремим към ядрени оръжия. Заявявали сме това многократно. И сме готови за всякакъв вид проверка."

Засега не е ясно кога темата за иранската ядрена програма отново ще бъде сложена на масата на преговорите. Вчера Доналд Тръмп заяви, че се надява преговорите да продължат следващата седмица.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Според мен те искат да сключат сделка. Би било глупаво, ако не го направят."

Пред израелски медии Тръмп предупреди, че ако не бъде постигнато споразумение с Иран, Съединените щати ще бъдат принудени да предприемат крайни мерки. Той дори заяви, че обмисля изпращането на втори самолетоносач в района.

В Техеран 47-ата годишнина от Ислямската революция настъпи без масови протести. Но демонстрация срещу режима все пак имаше. Снощи, точно в 21 часа, когато беше празничната заря, противниците на управляващите бяха призовани да излязат по прозорците на домовете си и да скандират "Смърт на диктатора!".

снимки: БТА

Сутринта улиците се изпълниха с привърженици на аятолах Хаменей. Неяснотата около отношенията между Иран и Съединените щати отново се отрази на цената на петрола. Днес той поскъпна с 2 процента.

