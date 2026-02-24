БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"

Две писма са изпратени от наблюдаващия прокурор по делото "Петрохан"

прокуратурата поиска съдействие американска служба европол случая петрохан
С две писма Окръжна прокуратура-София се обърна за съдействие към американска партньорска служба и към Европол във връзка с досъдебното производство за тройната смърт при хижа "Петрохан" и откритите впоследствие три тела в кемпер под връх Околчица, съобщиха от държавното обвинение. Писмата са изпратени от наблюдаващия прокурор по делото „Петрохан“.

В едното се посочва, че като веществени доказателства са приобщени различни видове електронни устройства, в които е възможно да се съхранява информация, относима към предмета на досъдебното производство. Поискано е съдействие и за допълнителен технически анализ на други иззети веществени доказателства - телефони, компютри и др.

Към настоящия момент устройствата са предоставени за експертиза в Националния институт по криминалистика (НИК) към МВР. Искането до американската партньорска служба е свързано с необходимостта от експертна помощ за установяване цялата информация, която е възможно да се съхранява в иззетите електронни устройства.

С другото писмо е поискано съдействие от Евроджъст с оглед обсъждането на възможността да бъде оказана експертна помощ от Европол при изготвянето на анализ и експертизи за изясняване на дейността на шестимата пострадалите българи на територията на Мексико. Това включва получаване на информация относно пребиваването им в страната, притежавани от тях недвижими имоти, превозни средства, адресни и евентуално криминалистични регистрации, както и всяка друга информация, която би имала връзка с разследването в България.

