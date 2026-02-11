БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В парламента изслушват КЗК, КЗП и НСИ относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги

от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:35 мин.
Политика
Запази
искат изслушване службите парламента случая петрохан
Слушай новината

В парламента започна изслушване на председателя на Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, председателя на Комисията за защита на потребителите /КЗП/ и председателя на Националния статистически институт /НСИ/, относно спекулативното нарастване на цените на някои стоки и услуги и необичайно високите сметки за електрическа енергия на някои клиенти.

Комисията за защита на конкуренцията няма пряко отношение към ценовите равнища. Това заяви от трибуната на Народното събрание председателя на КЗК Росен Карадимов, като според него големите търговски вериги поддържат сравнително нормални цени. Също така отчете разлика в покупателната способност на хората в различните населени места в страната и заяви, че големият проблем всъщност е в производителите, които са едва ли не пред криза, дават големи отстъпки и продават част от продукцията си на самата себестойност на продуктите.

От КЗП заявиха, че има отчетени нарушения при едва 10% от проверките, които са направени в страната във връзка с Закона за въвеждането на еврото. Въпреки че от НСИ също заявиха в началото на месеца, че цените у нас продължават да растат, отново заместник-председателя на НСИ от трибуната на парламента заяви, че цените всъщност са нормални и търговците поддържат постижими за потребителите цени. Росен Карадимов, председател на КЗК: "Ние сме свидетели на намалени цени, замразени цени и много големи по обем промоционални кампании. Големите търговци поддържат едни и същи ценови равнища. И ако в София покупателната способност е 54 хил. евро годишно на едно лице, във Видин тя е 7125 евро. Задава се сериозен въпрос относно демографската различност на подхода на веригите."

Александър Колячев, и.д. председател на КЗП: "От институционална гледна точка нямаме проблеми с въвеждането на еврото и с увеличенията на основните стоки. От началото от Закона за въвеждане на еврото в България имаме близо 7000 проверки, съставени са около 700 акта, подписали сме над 300 споразумения, над 170 наказателни постановления."

Свилен Колев, зам.-председател на НСИ: "Наистина не наблюдаваме рязка промяна в ценови изменения в големите търговски вериги. Последните данни, които НСИ обяви като предварителни за инфлацията показва, че общото ценово забавя темпа на растеж до 3,6 % на годишна основа, а на месечна база има увеличение от 0,7 % , като това е предварителна информация за януари."

Вижте прякото включване на Елена Николова

Парламентът да обсъди на първо гласуване промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Министерския съвет, предвижда проектопрограмата за работа на депутатите през седмицата, публикувана на интернет страницата на Народното събрание.

С тях се въвежда мултифондовият модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил. Чрез въвеждането на мултифондов модел ще се даде възможност осигурени лица да могат да избират как да бъдат управлявани техните пенсионни спестявания, като се отчита „различната толерантност към риска на отделните категории лица в различните фази на жизнения им цикъл“.

Проектопрограмата предлага и първото четене на изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители, както и на законопроекти за поправки в Закона за здравето.

Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения се предлага да бъде точка първа за четвъртък.

Предвижда се и ратифициране на Многостранното споразумение между компетентните органи за автоматичен обмен на информация.

В проектопрограмата е също първото четене за промени в Закона за железопътния транспорт.

За петък е предвиден и редовният парламентарен контрол.

