БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер -...
Чете се за: 05:47 мин.
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В първия работен ден от годината проверихме какви са предпочитанията за плащане при личните лекари. Цената на потребителската такса се запазва и в момента е 2,90 лева или 1,48 евро. За пенсионери е 1 лев или 0,51 евроцента. Срещнаха ли проблеми пациенти и лекари?

Д-р Костадин Сотиров е личен лекар в село Белащица. В първия работен ден за годината не се е сблъскал със сериозни проблеми при плащането на потребителската такса. Пациентите давали предимно левове.

"С лева ще плащам днес. Точно съм си взела специално за идването."

"И в двете може да му платим. И в левове, и в евро. Аз съм бил международен шофьор, знаеш ли от кога знам с евро да се оправям."

Костадин Сотиров, общопрактикуващ лекар: "Трудничко става, когато се преизчислява рестото, тъй като ние не сме касиери и това да преизчисляваме не е основната ни работа. В момента, когато пациентът е тук, аз не мисля за това точно колко трябва да му върна и как да преизчисля рестото. Аз мисля за това какво му е заболяването и дали всичко съм направил."

Казва, че от лекарския съюз не са им давали указания. Работят според закона и наредбите на финансовото министерство.

Костадин Сотиров, общопрактикуващ лекар: "Ползвам ей тази табличка, получих я по пощата, пише информационна кампания на министерството и тук е написано колко трябва да се върне, то има и такива калкулатори за превалутиране, но самата операция, когато е от една валута в друга отнема време."

В първия работен ден за тази година пред кабинета на доктор Михов в столицата беше пълно с пациенти. И при него плащаха предимно с левове.

Стоян: "Имах още някой лев останал.

А ресто как ви върнаха?

В евро. Специално при личния лекар никакви затруднения не изпитваме, всичко е наред."

БНТ: Защо избрахте лева?

Таня: "Не одобрявам еврото. Никой не ни е питал. Абсолютно съм против това, защото губим своята идентичност."

Илия: "Сега платих в лева, защото такива пари имам в джоба. Евро още не съм взел.

Как ви върнаха рестото - в левове или в евро?

Дадох едно левче и нямаше нужда да ми го връщат."

Д-р Михаил Михов, общопрактикуващ лекар: "Пациентите плащат в левове и общо взето плащания в евро почти няма. Връщах в евро, те свършиха доста бързо и продължих в левове. Всичко върви нормално, очаквам все повече и повече да бъдат пациентите, които ще плащат в евро."

Засега потребителската такса няма да бъде увеличавана, каквито предложения имаше миналата година.

#България и еврото #потребителска такса #лекари #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
1
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
3
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
4
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото
6
Бензиностанциите под напрежение в първите дни с еврото

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
5
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
6
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...

Още от: Още

Цветът на 2026 г. е "Облачно бяло"
Цветът на 2026 г. е "Облачно бяло"
709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството 709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството
Чете се за: 04:55 мин.
За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет
Чете се за: 03:22 мин.
Градовете Оулу и Тренчин са готови за ролята си на европейски столици на културата през 2026 г. Градовете Оулу и Тренчин са готови за ролята си на европейски столици на културата през 2026 г.
Чете се за: 01:05 мин.
За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми За силата на надеждата и вярата в чудеса - през какво преминават семейства с репродуктивни проблеми
Чете се за: 00:45 мин.
Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти Трифон Вълков: „Супергрипът“ не се различава съществено по симптоми от досегашните варианти
12429
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е...
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Български футбол
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите? Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините? Пазаруване с евро - има ли проблеми в магазините?
Чете се за: 04:40 мин.
У нас
Сменяме левовете в евро и в пощите - 2230 станции в странната...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ