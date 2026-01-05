Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?

В първия работен ден от годината проверихме какви са предпочитанията за плащане при личните лекари. Цената на потребителската такса се запазва и в момента е 2,90 лева или 1,48 евро. За пенсионери е 1 лев или 0,51 евроцента. Срещнаха ли проблеми пациенти и лекари?

Д-р Костадин Сотиров е личен лекар в село Белащица. В първия работен ден за годината не се е сблъскал със сериозни проблеми при плащането на потребителската такса. Пациентите давали предимно левове.

"С лева ще плащам днес. Точно съм си взела специално за идването." "И в двете може да му платим. И в левове, и в евро. Аз съм бил международен шофьор, знаеш ли от кога знам с евро да се оправям." Костадин Сотиров, общопрактикуващ лекар: "Трудничко става, когато се преизчислява рестото, тъй като ние не сме касиери и това да преизчисляваме не е основната ни работа. В момента, когато пациентът е тук, аз не мисля за това точно колко трябва да му върна и как да преизчисля рестото. Аз мисля за това какво му е заболяването и дали всичко съм направил."

Казва, че от лекарския съюз не са им давали указания. Работят според закона и наредбите на финансовото министерство.

Костадин Сотиров, общопрактикуващ лекар: "Ползвам ей тази табличка, получих я по пощата, пише информационна кампания на министерството и тук е написано колко трябва да се върне, то има и такива калкулатори за превалутиране, но самата операция, когато е от една валута в друга отнема време."

В първия работен ден за тази година пред кабинета на доктор Михов в столицата беше пълно с пациенти. И при него плащаха предимно с левове.

Стоян: "Имах още някой лев останал. А ресто как ви върнаха? В евро. Специално при личния лекар никакви затруднения не изпитваме, всичко е наред." БНТ: Защо избрахте лева? Таня: "Не одобрявам еврото. Никой не ни е питал. Абсолютно съм против това, защото губим своята идентичност."

Илия: "Сега платих в лева, защото такива пари имам в джоба. Евро още не съм взел. Как ви върнаха рестото - в левове или в евро? Дадох едно левче и нямаше нужда да ми го връщат." Д-р Михаил Михов, общопрактикуващ лекар: "Пациентите плащат в левове и общо взето плащания в евро почти няма. Връщах в евро, те свършиха доста бързо и продължих в левове. Всичко върви нормално, очаквам все повече и повече да бъдат пациентите, които ще плащат в евро."

Засега потребителската такса няма да бъде увеличавана, каквито предложения имаше миналата година.