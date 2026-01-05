БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Чете се за: 06:22 мин.
Главният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка
Чете се за: 01:05 мин.
България се прощава с Димитър Пенев
Чете се за: 02:12 мин.

Бедстваща сърна получи втори шанс за живот

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
спасиха бедстваща сърна нахапана хищници аркутино снимки видео
Бедстваща сърна получи втори шанс за живот, след като беше открита в тежко състояние край парк „Росенец“ в първите дни на Новата година. Животното е било нахапано от хищници, но благодарение на бързата реакция на полицията, ловно дружество и екипа на Зоопарк – Бургас, е спасено и върнато в естествената си среда.

На 2 януари в полицията получават сигнал за бедстваща сърна в тежко състояние в района на парк „Росенец“.

Цветелина Рандева, говорител на ОД МВР-Бургас: “Отишлите полицейски служители са установили работещи на нефтобаза Бургас, които са оказали и първата помощ на въпросното животно, което е било нахапано и в действително шоково състояние от стреса. Съответно полицаите са потърсили съдействие от Ловно дружество “Лебед”.

Взето е решение ранената сърна да бъде транспортирана до бургаския зоопарк за спешно лечение.

Кръстьо Дъбов, управител на Зоопарк-Бургас: “Имаше кървящи рани, същите бяха обработени. Успяхме да му сложим и антибиотик със системно действие. Най-неприятното беше на втория ден, когато животното не беше много адекватно и очите му бяха почти обезцветени, не виждаше къде отива и мислихме, че ще го загубим.”

Цветомир Генов, ръководител на поделение към Югоизточно държавно предприятие-Сливен: “Тук има всякакви видове хищници. Един от най-големите е вълка, има чакал и лисица. И трите вида хищници могат да навредят на този най-малък вид.”

На третия ден борбата за живот дава резултат и животното беше върнато в естествената си среда край Аркутино.

Кръстьо Дъбов, управител на Зоопарк-Бургас: "Животно, както е това съръндак между 3 и 5 години, който е вече с усъвършенствани навици в дивата природа, той не може по никакъв начин да остане в заграждения в зоопарк. .........“

Вече напълно възстановена, младата сърна има всички шансове да оцелее в дивата природа.

#спасена сърна #сърна

