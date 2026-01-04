Спасиха бедстваща сърна, нахапана от хищници край Аркутино (СНИМКИ и ВИДЕО)

Екип на полицията в Бургас е забелязал бедстваща сърна, нападната и тежко нахапана от хищници в района на местността Аркутино в петък. Животното се е опитало да се спаси, като е скочило във водата.

Незабавно е потърсено съдействие от директора на бургаския зоопарк, който се е включил в спасяването късно вечерта, хоспитализирал животното и извършил обработка на раните.

В продължение на два дни дивото животно е под непрекъснато наблюдение, грижи и лечение в Зоопарк - Бургас. Благодарение на денонощните усилия на специалистите, състоянието му се подобрява и животното бързо възвръща силите си.

Сърната вече е напълно възстановена, а утре ще бъде освободена в естествената си среда в присъствието на специалисти, в природен резерват в района на Аркутино.







снимки и видео: Зоопарк - Бургас