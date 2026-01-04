БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

Илиан Илиев: Димитър Пенев е пример за толерантност, която отдавна сме загубили

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
Български футбол
Освен изказаните съболезнования за вече покойния Димитър Пенев, наставникът коментира и плановете на отбора за зимната подготовка.

Илиан Илиев
Снимка: Startphoto.bg
Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев изказа съболезнования на близките на Димитър Пенев, след като легендата на българския футбол почина в събота на 80-годишна възраст.

Илиев говори пред медиите преди първата тренировка на варненци от подготовката за втория полусезон в Първа лига.

„Първо искам да използвам възможността за изкажа съболезнования, защото България вчера загуби един много важен за футбола ни човек. Използвам случая да изкажа съболезнования на всички близки на Димитър Пенев. Имах щастието да ми е треньор и после да му бъда помощник.треньор. Той ми даде път в националния отбор в началото“, каза той.

Наставникът на Черно море определи Пенев като "пример за толерантност".

„Загубихме много страхотен специалист и най-важното изключителен човек, който е пример за всички нас за тази толерантност, която я няма във футбола, от много време сме я загубили и лошото е, че още един човек, който я притежава, си замина“

Попитан за плановете за подготовката на Черно море, Илиан Илиев коментира:

„Подготовката протича както миналата година ще сме си тук през целия период. Ще проведем повечето тренировка във Варна и мисля, че ще имаме шест контроли. Първата е на 10 януари. На 14 януари ще играем с Добруджа, на 20 януари ще играем с Фратрия, а на 28 имаме предвидени две контроли“, завърши треньорът.

#ПФК Черно море #Димитър Пенев #Илиан Илиев

