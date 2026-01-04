Възстановено е електричеството на хиляди домакинства в Берлин след палежа

Близо 50 хиляди домакинства останаха без ток в Берлин, заради пожар близо до токов генератор. Вероятно става въпрос за умишлен палеж от активисти.

Освен десетките хиляди домакинства, оставени без ток на фона на минусови температури, бяха ударени и над 2 200 предприятия и магазини. Щетите се оценяват на стойност милиони евро. Причината - пожар на кабелен мост над канала Телтов. Полицията разследва възможен умишлен палеж от политически екстремисти. Германската медия ARD получи писмо от крайнолявата организация "Vulkangruppe", в което нейни активисти поемат отговорност за палежа.

Каи Вегнер, кмет на Берлин: "Искаме да заловим извършителите. Цялото нещо стана вчера сутринта. Имаме и предполагаемо писмо за поемане на отговорност. Ще трябва внимателно да се погледне. Нарочно споменах "крайно-леви престъпления". Засега обаче приоритетът ни е да доставим ток и енергия на хората."

Днес е възстановено електричеството във всички засегнати 10 000 домакинства в квартала на аварията Лихтерфелде. Десетки хиляди остават без ток, предимно в югозападен Берлин. Очаква се отстраняването на аварията да продължи до четвъртък. Много хора нямат обхват на телефона си. За целта пожарната и полицията са открили центрове из града, където берлинчаните могат да получат помощ, или да се обадят по спешност.