ИЗВЕСТИЯ

Силният вятър прекърши борове в курорта Боровец (СНИМКИ)
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Възстановено е електричеството на хиляди домакинства в Берлин след палежа

Христо Ценов
Всичко от автора
По света
Вероятно става въпрос за умишлен палеж от активисти

възстановено електричеството 7000 домакинства берлин палежа
Близо 50 хиляди домакинства останаха без ток в Берлин, заради пожар близо до токов генератор. Вероятно става въпрос за умишлен палеж от активисти.

Освен десетките хиляди домакинства, оставени без ток на фона на минусови температури, бяха ударени и над 2 200 предприятия и магазини. Щетите се оценяват на стойност милиони евро. Причината - пожар на кабелен мост над канала Телтов. Полицията разследва възможен умишлен палеж от политически екстремисти. Германската медия ARD получи писмо от крайнолявата организация "Vulkangruppe", в което нейни активисти поемат отговорност за палежа.

Каи Вегнер, кмет на Берлин: "Искаме да заловим извършителите. Цялото нещо стана вчера сутринта. Имаме и предполагаемо писмо за поемане на отговорност. Ще трябва внимателно да се погледне. Нарочно споменах "крайно-леви престъпления". Засега обаче приоритетът ни е да доставим ток и енергия на хората."

Днес е възстановено електричеството във всички засегнати 10 000 домакинства в квартала на аварията Лихтерфелде. Десетки хиляди остават без ток, предимно в югозападен Берлин. Очаква се отстраняването на аварията да продължи до четвъртък. Много хора нямат обхват на телефона си. За целта пожарната и полицията са открили центрове из града, където берлинчаните могат да получат помощ, или да се обадят по спешност.

#Берлин #електроснабдяване #пожар

