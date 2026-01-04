Пожар в Берлин може да остави до 45 000 домакинства без ток до 8 януари

Пожар в северозападната част на Берлин може да остави до 45 000 домакинства без ток до 8 януари, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на електроенергийната компания "Щромнец Берлин".

Пожарът в избухнал рано вчера сутринта близо до топлоелектрическата централа в берлинския квартал "Лихтерфелде", като пламъците са повредили няколко високоволтови кабела.

Полицията заяви, че разследва инцидента и че е възможно да става въпрос за умишлен палеж.

"Щромнец Берлин" съобщи, че в момента подменя повредените кабели и че се очаква електроподаването към всички клиенти да бъде възстановено до четвъртък следобед. Електроенергийната компания посочи, че инцидентът е засегнал и около 2200 бизнес клиенти и предупреди, че е възможно да има проблеми и с мобилните услуги и стационарните телефони.