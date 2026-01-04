БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивайло Чочев: Разликата, която имаме с Левски е голяма и ще е трудно да се стопи, но ние ще направим всичко възможно

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 03:30 мин.
Български футбол
Той отдаде почит и на починалия Димитър Пенев. "За мое огромно съжаление и за това на целия народ, изгубихме една голяма личност", коментира играчът на Лудогорец.

ивайло чочев разликата имаме левски голяма трудно стопи направим всичко възможно
Футболистът на Лудогорец Ивайло Чочев застана пред медиите преди заминаването на отбора за зимен лагер.

"Трябва да направим това, което направихме в последните мачове при смяната на треньора. Мисля, че това беше лицето на Лудогорец, което трябваше да покажем от началото на сезона, но в първите мачове не показахме тази добра игра, която демонстрирахме в последните кръгове. Наистина ще бъде трудна и тежка година. От нас се иска да се подготвим добре и да се представим по възможно най-добрия начин в Европа и българското първенство. Може би наистина разликата, която имаме с Левски е голяма и за един полусезон ще е трудно да се стопи, но ние ще направим всичко възможно да опровергаем това и защо не да имаме и шанс да обърнем нещата. Времето за подготовка е по-късно, но вече свикнахме", започна халфът на разградчани.

Той благодари и на капитана на националния отбор Кирил Десподов за думите, че именно той заслужава да бъде Футболист на годината.

"Благодаря му за тези думи, това ме прави щастлив, че той го казва и го е видял. Радвам се, че успявам да помагам на отбора, да вкарвам голове, да побеждаваме, да се представям добре и така хората да говорят суперлативи за мен", коментира той.

"Разбира се, че бих заменил всяка една индивидуална награда за това да станем шампиони. Отборната работа, която ще покажем през втория полусезон и с колектива, който имаме, се надявам да успеем да обърнем нещата. Има много момчета, които се представиха много добре тази година и заслужават да бъде гласувано за тях", добави Чочев.

Той заяви, че най-важното в личен план за него е бъде здрав и да няма контузии.

"Да продължавам да се представям добре и да помагам на отбора. Разбира се, в индивидуален план нямам толкова много големи амбиции, но за целия отбор, наистина да станем шемпиони пак", обясни играчът.

Чочев отдаде почит и на починалия Димитър Пенев.

"За мое огромно съжаление и за това на целия народ, изгубихме една голяма личност. Още когато отидох в ЦСКА и бях на 20 години, той всеки ден идваше на стадиона и в съблекалнята и си говореше с нас. Нямаше ден, в който да не е усмихнат, да ме подмине и да не си говорим. За него мога да кажа само хубави неща, защото е човек, който е направил много за българския футбол. Никога не показа его или някакво самочувствие и да се скара с някого. Когато отидох в ЦСКА, бяхме аз, Карачанаков, Грънчов. Той всеки ден говореше с нас, помагаше ни. Аз имам много разговори с него", завърши Ивайло Чочев.

Вижте цялото интервю във видеото!

#ПФК Лудогорец #Ивайло Чочев

