На Богоявление в Калофер
Чете се за: 03:00 мин.

Иво Тонков: Димитър Пенев е една вселена

от БНТ
Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
Легендата на българския футбол Димитър Пенев си отиде на 80-годишна възраст, а кончината му предизвика вълна от реакции в спортната и футболната общност у нас. 

Журналистът Иво Тонков определи Димитър Пенев, който си отиде от този свят вчера като "една вселена".

Тонков е автор на книгата "Стратега", разказваща за живота на най-успешния български треньор, извел България до историческото четвърто място на Мондиала в САЩ 1994.

Димитър Пенев си отиде на 80-годишна възраст, а кончината му предизвика вълна от реакции в спортната и футболната общност у нас.

"Необятен като човек, немалко пъти съм казвал, че той е наистина една вселена. Огромна загуба е за целия български народ, не само за футболната и спортната общественост. Такава личност, нямам идея на колко години се ражда, но факт е, че ние до някаква степен бяхме негови съвременици и аз в частност съм имал възможност, както и редица мои приятели, да се докоснем до него, да имаме възможността да комуникираме, да обменяме дори мисли на тема футбол и за живота. С него можеше да се говори на абсолютно всички теми и разбира се, винаги с усмивка. Вчера се говорихме с приятели, че наистина така трябва да бъде, защото той беше наистина такъв човек. Жизнарадостен, усмихнат, винаги създаваше настроение", добави авторът на книгата за легендарния български футболист и треньор", започна Тонков.

Запитан какво е разбрал за стратега от Мировяне, пишейки книгата за него, той отговори:

"Че той е необикновен човек. Въпреки, че всички казват, че си е човек от народа, което е факт, но наистина той е богатство. Богат е на истории, на много разкази, които те връщат във времето. Като една машина на времето. Оттам научаваш много неща, какво е било и успяваш до такава степен да се потопиш в това минало, и тогава вече разбираш той в какво море от живота е живял. Честно казано, наистина не само книгата. Трудно е да се опишат тези всичките неща и емоции, и сега към днешна дата и това, което е било - неговият живот, неговото житие и битие на човека, който тръгва от малкото селце, колкото и тривиално да звучи и стига до тези висини, до които ние успяхме да се докоснем в чисто футболен и спортен аспект. Това, което той ни даде заедно със златното поколение от САЩ 1994, дори и след това европейското първенство 1996 година в Англия. Толкова много емоции."

"Той създаде и даде път на толкова млади футболисти, едно-две поколения, наистина много силни. Започвайки от голямото трио Христо Стоичков, Любослав Пенев, Емил Костадинов, към тях като прибавим вече и Крисимир Балъков, Трифон Иванов и т.н., след това пътя на тези, които даде и в ЦСКА - Димитър Бербатов, Мартин Петров, Стилян Петров, те създадоха пък вече другото поколение, впоследствие което отиде и игра на последния голям форум на България 2004 година на европейското в Португалия", обясни той.

Вижте разговора във видеото!

