Очаква се интензивно движение по магистралите към София

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Днес завършва дългата серия от почивни дни за Нова година. Очаква се интензивно да е движението по всички магистрали към София. Обичайно един от най-натоварените участъци е на пътя Е-79 край Симитли, заради трафика от Гърция и Банско.

Очаква се движението да се засили в следобедните часове. За да се осигури безпроблемното и по-бързото преминаване на автомобилите, движението се осъществява в две ленти в посока София и една лента в посока Кулата.

През целия ден екипи на "Пътна полиция" ще следят за шофиране, след употреба на алкохол и наркотици, както и за спазване на правилата за движение.

Шофирайте с повишено внимание и бъдете търпеливи.

