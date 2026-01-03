Възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев бе открит пред стадион "Българска армия"

Възпоменателен кът в памет на Димитър Пенев беше открит пред централния вход на стадион "Българска армия".

Легендарният футболист и треньор почина на 80-годишна възраст.

По-малко час след като бе оформен този възпоменателен кът повече от 100 души дойдоха, за да почетат великия Димитър Пенев. Пред двата транспаранта на легендарния футболист и треньор хората оставиха множество цветя, запалени свещи, шалчета на ЦСКА, топка и други футболни артикули. Част от хората почетоха Пенев с аплодисменти и спомени за неговата славна кариера.

За съжаление, треньор №1 на България за ХХ век не успял да се наслади на новия облик на стадион "Българска армия", но няма да е изненада, ако стадионът или някоя трибуна бъде кръстена на неговото име.

Вижте включването на репортера на БНТ Мартин Гошев от стадион "Българска армия" във видеото.