Отново жълт код за опасно силен вятър в неделя

Днес в по-голямата част от страната продължи да духа умерен и силен, а в планините е ураганен и южен вятър. Най-силни бяха поривите сутринта в Враца, където достигаха 115 км/ч.

През нощта вятърът временно ще отслабне, главно в Северна и Източна България ще има валежи от дъжд, в крайните северозападни райони от дъжд и сняг и там остават условията за поледици. Минималните температури ще бъдат от минус 2 градуса в северозападните райони до 10-12 в Югоизточна България.

Утре в Източна България и в местата на север от планините вятърът отново ще се усили, ще бъде предимно облачно, главно в северозападните райони и Родопската област ще има преваляване от дъжд. Дневните температури ще са в много широки граници - от 2 градуса в крайните северозападни райони до 17-18 градуса в Източна България, в София около 14 градуса.

В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има преваляване от слаб сняг под 1800 метра от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще са от минус 5 градуса на Мусала до 0 градуса на връх Ботев.

В Западна и Централна Европа от север ще продължи преносът на студени въздушни маси. Ще бъде ветровито, предимно облачно, на много места с краткотрайни валежи от сняг. В западната и централната част на Балканите също ще има валежи в северозападните райони от сняг а в останалите от дъжд. Значителни ще са количествата по Адриатическото крайбрежие. В източните райони от полуострова ще остане ветровито.

У нас през първите дни от новата седмица в източната половина от страната ще продължи да духа умерен и силен южен вятър и температурите там ще се задържат необичайно високи. Ще преобладава облачно време. На места повече в северна България планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход - близки до нулата, остават и условията за поледици.