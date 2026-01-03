Какво се случва във Венецуела и нарушено ли е международното право?

Вашингтон е чакал 4 дни, за да настъпи подходящо време за ударите. Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще бъдат съществено включени в петролната индустрия на Венецуела и ще обмисля дали нобеловата лауреатка Мария Мачадо да не поведе Венецуела. Но точно сега, казва той, страната си има вицепрезидент. Весела Чернева - заместник-директор на Европейския съвет за външна политика коментира в студиото на "По света и у нас" случващото се във Венецуела.

- Нарушено ли е международното право с тази операция от страна на Съединените щати?

Весела Чернева: "До толкова, доколкото няма резолюция на ООН, да. Ние виждаме обаче, че от 1922 г. насам, когато един член на Съвета за сигурност на ООН нападна своя съсед, на практика международното право започна да съществува все по-малко. Така, че тук става дума за суверенитета на една страна. Може би това е въпросът, който трябва да се дискутира. Но и за липсата на каквато и да било легитимност на нейния президент. Мадуро спечели изборите с много фалшификации. Спечели въобще не трябва да се казва. Но също така доведе своят народ до просешка тояга, въпреки че Венецуела може да бъде една от най-богатите страни в света."

- Има ли основание това, което казва Европейския съвет сега, че трябва да има сдържаност?

Весела Чернева: "Значи въпросът е какъв ще бъде резултатът от тези действия - да не се стигне до някакъв тип гражданска война, да не се стигне до повече насилие. Мадуро ще бъде вероятно съден в Съединените щати. Но освен това, в региона, съседите на Венецуела изглеждат доста облекчени от неговото отстраняване. Така че, според мен, това е и призива за сдържаност да няма нова вълна от насилие."

- Има ли ресурс опозицията във Венецуела да управлява?

Весела Чернева: "Много години се готви опозицията във Венецуела. Сега е такъв момент, в който тя ще има вероятно шанс да покаже на какво е способна. Но факта е, че управлението на Мадуро наистина се характеризираше с много високо ниво на корупция, с узурпиране на съдебната власт, с узурпиране на медиите и в крайна сметка с огромна икономическа криза."

- Заради петрола ли Съединените щати удариха Венецуела?