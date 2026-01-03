Редица български футболисти си спомниха за Димитър Пенев

Христо Стоичков, Красимир Балъков, Димитър Бербатов, Стилиян Петров и Георги Иванов са част от футболистите, които изразиха почета си към легендарния треньор. Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст.

Христо Стоичков се сбогува с Димитър Пенев с чувство на признателност и благодарност.

Красимир Балаков също почета памета на великият тренер с трогателни слова.

Отиде си един от моите учители и ментори! Човек, който винаги е бил за мен еталон на доброта, такт и невероятен усет за футбола! Умееше да вижда таланта и да дава път за развитие! Несравним! Името му остава изписано със златни букви в историята на българския футбол! Загубата е огромна", написа той в социалната мрежа "Фейсбук".

Димитър Бербатов разчувства всички със своите думи.

Стилиян Петров също не успя да скрие тъгата си.

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов определи като черен днешния ден не само за българския футбол, а и за родния спорт. Той изрази признателност към Пенев, че успя да нареди страната ни сред най-големите футболни сили.

Редица български отбори също дадоха почит към легендарния футболист наставник.

