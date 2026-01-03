Стилиян Петров: Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол

Бившият капитан на националния отбор на България отдаде почит към легендарния треньор.
Бившият капитан на националния отбор на България Стилиян Петров отдаде почит към Димитър Пенев, който почина днес на 80-годишна възраст. Петров благодари на легендарния треньор за влиянието, което има върху българския футбол.
„Почивай в мир, тренер
С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.
Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация.
Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол.
Поклон!“, написа Петров в профила си във Фейсбук.