Христо Стоичков: Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен

Легендарният български футболист отдаде почит към великия Димитър Пенев.
Легендарният български футболист Христо Стоичков написа трогателни думи по адрес на бившия си треньор Димитър Пенев. Стратега от Мировяне ни напусна на 80 години в събота, 3 януари 2026 г.
Двамата имат общи периоди в ЦСКА и в националния отбор на България. Те постигат и незабравимото четвърто място на Мондиала през 1994 г. в САЩ.
"Великан! Най-великият! Патриархът на футбола ни! Човекът, който ни направи четвърти в света! Човекът, който изгради десетки от нас като личности и спортисти! Почивай в мир, Старши! Никога няма да бъдеш забравен", написа Стоичков в социалните мрежи в минутите след анонса на трагичната новина.