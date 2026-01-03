БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Почина великият Димитър Пенев

Български футбол
Пенев остава завинаги в историята, извеждайки националния ни отбор до най-големия успех - паметното четвърто място в САЩ и спечелените бронзови медали

Димитър Пенев
Почина легендарният български треньор Димитър Пенев. Тъжната вест бе съобщена от негови близки. Пенев е издъхнал днес преди обяд на 80-годишна възраст.

Димитър Пенев остава завинаги в историята, извеждайки националния ни отбор до най-големия успех - паметното четвърто място в САЩ и спечелените бронзови медали.

Димитър Пенев започва футболния си път в Локомотив (София), където записва 35 мача и 1 гол в периода 1959-64 г. След това преминава в ЦСКА, където до 1977 г. взима участие в 329 двубоя и отбелязва 24 попадения.

Става шампион на България цели 8 пъти – един с Локомотив (София) през 1964 г. и 7 пъти с ЦСКА - 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976. Носител на Купата на Съветската армия с ЦСКА през 1965, 1969, 1972, 1973, 1974. Два пъти е избиран за най-добър футболист на България през 1967 и 1971 година.

За националния отбор има 90 срещи и 2 гола. Участник на Световните първенства през 1966 г., 1970 г., 1974 г.

С треньорската му кариера са свързани някои от най-значимите постижения във футболната ни история на клубно и национално ниво. Като асистент в ЦСКА (1979-83) взима участие в елиминирането на действащите европейски шампиони Нотингам Форест и Ливърпул и класирането на полуфинал за КЕШ (1982), а след това като старши треньор с „армейците“ стига до полуфинал в турнира за КНК (1989).

По-късно извежда националния отбор до бронзовите медали на световното първенство в САЩ през 1994 година. Той води националния тим и на първото му участие на европейско първенство по футбол през 1996 г. в Англия.

Бил е начело на отборите на Димитровград, Спартак Варна, ЦСКА, Лионинг и Ал Насър.

Обявен е за треньор №1 на ХХ век на България. Награден с орден "Стара Планина" - първа степен. Почетен гражданин на София.

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!

