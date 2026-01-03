БНТ почита паметта на Димитър Пенев

Българската национална телевизия променя програмата си в памет на легендата на българския футбол Димитър Пенев, който почина на 3-ти януари. Тази вечер от 22:00 часа по БНТ 3 ще бъде излъчен епизодът от предаването „Зала на славата“ с Димитър Пенев.

В неделя от 18:00 часа по БНТ 1 ще бъде излъчено гостуването на Пенев в предаването „Имате среща с Диана Любенова“.



Ръководството и екипът на Българската национална телевизия изказват съболезнования на семейството и близките на Димитър Пенев.