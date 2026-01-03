Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ

Една история с щастлив край. След репортаж на БНТ семейството на 44-годишна жена от село Черниче посрещна Нова година с благодарност и надежда. Таня Ковачева е със 100% намалена работоспособност, която се нуждае от личен асистент.

В началото на миналата година ви разказахме за 44-годишната жена, която се нуждаеше спешно от личен асистент. Такъв ѝ беше отказан два пъти от ТЕЛК, преди жената да се обърне към нас. След репортаж на БНТ и с ваша помощ семейството на Таня посрещна новата година с благодарност и надежда.

Таня е с порок на сърцето, дихателна недостатъчност и епилепсия. Всеки ден за нея е изпитание, а всяка глътка въздух – битка.

Таня Ковачева: "Ако не стоя на кислород, недостига на кислород, тогава съм най-зле. И затова с машинката подвижната се движа".

Въпреки тежкото ѝ състояние и нуждата от постоянна грижа, през февруари миналата година Таня получава отказ за личен асистент от ТЕЛК. Следва обжалване, а през това време семейството трябва да оцелява единствено с пенсията ѝ за инвалидност, която е 307 лева на месец. Съпругът ѝ не работи, за да се грижи за нея и за 8-годишната им дъщеря Цвети.

Таня Ковачева: "Закъснявахме със сметките много. Имаше опасност тока да изключат. Бях задлъжняла в магазина. То беше записано на народни танци и на пеене, но се отказа. Каза "мамо, нямаме пари, по-добре паричките да имаме за ядене".

Притисната от сметки и страх за утрешния ден, Таня се обърна за помощ към БНТ. След репортаж в "По света и у нас" десетки хора, които не я познават, ѝ подадоха ръка. А помощта им направи възможно сбъдването на една детска мечта – Цвети да спи на ново, здраво легло.

Цвети: "Да е красива стаята ми и като ми дойде някой на гости, да е хубавичко, и да не е счупено, затова имам ново легло".

След месеци на тревога и лишения, семейството на Таня посрещна новата година с благодарност и вяра в доброто.

Таня Ковачева: "С тези дарения започнахме да живеем по-нормално, купуваме си за ядене, не лишавам детето. Иначе нямаше как просто с 300 лева да преживея. Просто много се зарадвах на добротата, и си казах, че има и добри хора".

Докато разговаряме с Таня, идва и още една добра новина – с новото решение на ТЕЛК тя ще има личен асистент.