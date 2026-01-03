Втори ден на траур в Швейцария, идентифицирането на жертвите продължава

Втори ден на траур в Швейцария след трагедията в ски-курорта Кран-Монтана.

Близки на младежи, за които се предполага, че са били във фаталното заведение, продължават да издирват децата си. Най-малко петима младежи на възраст между 15 и 25 години са в неизвестност след пожара в новогодишната нощ. Близо 40 е броят на потвърдените жертви, а 119 души са ранени.

Нови любителски кадри показват първите моменти на трагедията, от които става ясно, че бенгалски огън върху бутилка шампанско е причина за пламването на пожара.