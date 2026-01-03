БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Георги Иванов: Черен ден за българския футбол

Спорт
Президентът на Българския футболен съюз отдаде почит на Димитър Пенев, който почина на 80-годишна възраст.

Георги Иванов и Димитър Пенев
Снимка: БФС
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов не скри огромната си горчивина от факта, че по-рано днес на 80-годишна възраст ни напусна легендарният Димитър Пенев. Той поднесе най-искрените си съболезнования към близките и семейството на митичния бивш играч и треньор, с когото са свързани най-големите успехи на родния футбол:

“Това е черен ден не само за българския футбол, но и за родния спорт, а и за обществото ни като цяло - напусна ни една истинска легенда като Димитър Пенев.

Това е човек, който бе обичан и уважаван от абсолютно всички в България - не само заради огромните си успехи като футболист и треньор, но и заради изключителната личност, която беше.

До последния си ден той работеше в името на любимата игра, включително и като съветник в Българския футболен съюз, и не спираше да бъде пример и вдъхновение за всички.
Наследството му ще остане ненадминато и ще му бъдем вечно признателни и благодарни, че нареди България сред най-големите футболни сили на планетата.

От името на цялото българско футболно семейство поднасям най-искрените ми съболезнования към близките на Димитър Пенев.

Светъл път!”

