Бербатов скърби за Пенев: Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах

Голмайстор №1 в историята на националния отбор на България Димитър Бербатов скърби за загубата на Димитър Пенев, който почина на 3-ти януари на 80-годишна възраст. Бившият нападател изрази своята признателност към Пенев, който му дава път в професионалния футбол.

„Почивай в мир, старши!

Сърцето ми плаче за теб. Ти беше първият, който ми подаде ръка и ми отвори пътя в професионалния футбол. Повярва в мен, когато самият аз се съмнявах. Колко хубави моменти имахме на терена и извън него. Ти беше и завинаги ще си останеш най-великият български треньор.

Беше като втори баща не само за мен, но и за много млади момчета, с които тепърва прохождахме във футбола, и винаги беше до нас, когато имахме нужда.

Името ти ще живее вечно!

Обичам те“, написа Бербатов.





