Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас

Членството на България в еврозоната носи очаквания за повече инвестиции в нашата страна, повече видимост и търсене на българските компании на големите пазари. С едни от водещите икономисти във финансовата столица на Европа - Франкфурт, разговаря Милена Кирова.

Нова година, нова валута. Първи януари 2026 г. - датата, от която нашата валута е еврото. Край на превалутирането и шанс за повече инвестиции в страната ни. Така България се превръща в 21-вия член на еврозоната.

Карина Шведе - изпълнителен директор на Търговско-промишлена камара за Райнхесен: "Очакването както на българската икономика, така и на европейските партньори е, че с въвеждането на еврото в България икономическото сътрудничество ще бъде по-лесно. И това със сигурност ще увеличи атрактивността на България като локация за индустрии и компании от цяла Европа." проф. д-р Филип Хармс - преподавател по МИ в университета "Йоханес Гутенберг": "Добрата новина за българските компании е, че могат да достигат по-големи пазари, защото транзакционните разходи намаляват. Лошата новина е, че ще има повече конкуренция в България, защото компании от еврозоната ще навлизат по-лесно. Но това е динамиката на търговията и в крайна сметка, идеално, и двете страни печелят." Каролине фон Лизинген - ръководител "Първично публично предлагане", германска борса: "Ще има по-голяма интеграция на портфейлите. Така че с голямо нетърпение очакваме вашата интеграция към еврозоната."

Тук в ЕЦБ се кове паричната политика на Европа. Защо след първи януари 2026г. това място ще бъде толкова важно за нашата страна? Защото България ще има право на глас наравно с останалите 20 държави-членки на еврозоната.

проф. д-р Филип Хармс - преподавател по МИ в университета "Йоханес Гутенберг": "България вече участва в европейските монетарни решения, които преди това трябваше да приема като даденост. Тоест това е овластяване на България, не подчинение." Ян-Кристоф Хорн - студент по икономика: "Икономически няма причина някой да иска да "разпали" инфлацията. И мисля, че не трябва да се тревожите за това."

Положителни очаквания срещу страхове - какво ще победи - ще покаже времето.