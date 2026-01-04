БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предимно облачно и отново ветровито време в неделя

В северозападните райони и Родопската област ще има превалявания от дъжд

предимно облачно отново ветровито време неделя
Снимка: илюстративна
Днес южният вятър в районите разположени северно от планините и в Източна България отново ще се усили. Ще бъде предимно облачно, но през деня на места, главно в Източна и Южна България ще има временни разкъсвания и намаления на облачността. Главно в северозападните райони и Родопската област ще има превалявания от дъжд.

Минималните температури ще бъдат от минус 2° в северозападните райони до 10°-12° в Югоизточна България, в София – около 5°. Дневните температури ще са в много широки граници – от 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, в София – около 14°.

По Черноморието през деня облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 13° и 17°.

В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг, под около 1800 метра - от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.

През първите дни от новата седмица ще преобладава облачно време. На места, повече в Северна България и планинските райони ще има валежи, предимно от дъжд. Вятърът в източната половина от страната ще е умерен и силен от юг-югозапад, температурите там ще се задържат високи, минималните - до 10°-12°, максималните - до 16°-18°. В северозападните райони вятърът ще е съвсем слаб или ще е почти тихо. Температурите там ще останат без съществен дневен ход, близки до 0°, остават и условията за поледици.

