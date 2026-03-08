Благотворителна кауза: Мъже и жени бягаха на токчета в Асеновград

Мъже и жени, обути в обувки на висок ток, се включиха в инициативата „Кифла RUN“, организирано от сдружение „Асеновградски баири". Бягането се провежда за четвърта поредна година, като всеки път участниците подкрепят различни благотворителни каузи.



За да покажат своята съпричастност и грижа към дамите, диагностицирани с рак на гърдата, в състезанието се включиха не само асеновградчани, но и гости от други градове. В международния ден на жената отново се поставиха на преден план рисковете, с които се сблъскват в съвременния свят всички жени, като домашното насилие. Благотворителното събитие е в подкрепа на асеновградчанка, страдаща от множествена склероза.

Мая Танева: "Нашата кауза е да тичаме, защото тя не може да тича, и с тичането си да допринесем за нейните физиотерапии и лечения."

Климент Богданов: "Искат за кажат „Не на насилието“, и подкрепят и борещите се пациенти с рака на гърдата и техните семейства. Това ме мотивира като мъж, който иска да подкрепи дамите около него.

Токчета носите ли си?

Днес не си ги нося, ще бягам с маратонки, но съм целият облечен в розово."