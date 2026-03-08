БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2...
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Благотворителна кауза: Мъже и жени бягаха на токчета в Асеновград

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мъже и жени, обути в обувки на висок ток, се включиха в инициативата „Кифла RUN“, организирано от сдружение „Асеновградски баири". Бягането се провежда за четвърта поредна година, като всеки път участниците подкрепят различни благотворителни каузи.

За да покажат своята съпричастност и грижа към дамите, диагностицирани с рак на гърдата, в състезанието се включиха не само асеновградчани, но и гости от други градове. В международния ден на жената отново се поставиха на преден план рисковете, с които се сблъскват в съвременния свят всички жени, като домашното насилие. Благотворителното събитие е в подкрепа на асеновградчанка, страдаща от множествена склероза.

Мая Танева: "Нашата кауза е да тичаме, защото тя не може да тича, и с тичането си да допринесем за нейните физиотерапии и лечения."

Климент Богданов: "Искат за кажат „Не на насилието“, и подкрепят и борещите се пациенти с рака на гърдата и техните семейства. Това ме мотивира като мъж, който иска да подкрепи дамите около него.

Токчета носите ли си?

Днес не си ги нося, ще бягам с маратонки, но съм целият облечен в розово."

#Кифла RUN #8 март #Асеновград

Последвайте ни

ТОП 24

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г. по БНТ 3
2
Гледайте последния ден от световното първенство за младежи до 21 г....
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
3
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
4
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
5
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
6
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
3
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Регионални

Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Навръх 8 март: Подкрепа за жените в онкодиспансера в Русе
Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на специалисти продължава Детската болница в Бургас е готова за откриване, търсенето на специалисти продължава
Чете се за: 02:27 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София е било за кратко затворено
10087
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистерството нареди на местната власт да се почистят речните корита и деретата Екоминистерството нареди на местната власт да се почистят речните корита и деретата
Чете се за: 02:20 мин.
Ще има ли вода за напояване в Югозападна България? Ще има ли вода за напояване в Югозападна България?
Чете се за: 02:45 мин.
Протест срещу скъп ток и вода в Силистра: Искат проверки и независима експертиза Протест срещу скъп ток и вода в Силистра: Искат проверки и независима експертиза
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей, изчистват се формалностите
Иран е избрал нов лидер - има консенсус кой да наследи Али Хаменей,...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно Георги Клисурски: Удължителният бюджет трябва да бъде приет незабавно
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ще подкрепят удължителния бюджет в пленарна зала
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО) Страхотно! Първи триумф за Никола Цолов във Форумула 2 (ВИДЕО)
Чете се за: 02:22 мин.
Спорт
Още 180 български туристи се прибираха от Близкия изток
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Китай призова за край на конфликта в Близкия изток
Чете се за: 01:17 мин.
Азия
Хасан Адемов: Пенсиите са гарантирани дори при липса на редовен бюджет
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Взрив в посолството на САЩ в Осло
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ