БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Азиатски инвеститори проявяват интерес към "Тракия - икономическа зона"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Златин Бояджиев
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Инвестициите в Тракия икономическа зона се увеличават. И тази година в района са привлечени високотехнологични производства, което подпомага и за развитието на образователната ни система, както и за внедряването на редица иновации. Тази година към най-големия индустриален проект в Източна Европа, интерес проявават и редица азиатски инвеститори.

Над 19 милиона лева са вложени в новооткрития завод за алуминиеви компоненти за автомобилостроенето на китайска компания. А японска фирма вече строи предприятие за опаковки. Преговаря се и с южнокорейски инвеститор.

Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия - икономическа зона": "За нас наистина вълната е азиатска. Когато виждаме перспектива в продължение на тези инвестиции, ние сме едни умерени оптимисти и за следващата година."

В момента голям германски индустриален конгломерат обмисля възможностите за изграждане на производство, свързано с аерокосмическата индустрия. Това обаче може да стане само с висококвалифицирани кадри.

Пламен Панчев, изпълнителен директор на "Тракия - икономическа зона": "Това е битката ни за таланти и това е успехът, който имаме в завръщане на кадри от Западна Европа и от Америка, които успяха там да добият сериозна квалификация, но вече могат да намерят реализация в тези високотехнологични производства."

Развитието на зоната е и в изграждането на логистични центрове. Те ще подпомагат връзките на компаниите, които работят тук. Българска компания е инвестирала 45 милиона лева край Пловдив, за да развива дейността си.

Антон Войнов, търговски директор: "Тази година тя е ключова за нас, за нашия бизнес, ние отворихме нова логистична база, която да подмомага бизнеса ни за следвщаите години, не само в България и в чужбина."

Компанията смята региона за благоприятен за бизнеса, тъй като през последните 5 години е успяла да удвои оборота от продажби.

#Тракия икономическа зона #инвестиции #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина великият Димитър Пенев
1
Почина великият Димитър Пенев
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и съпругата му са живи
2
Венецуела иска доказателства от САЩ, че президентът Мадуро и...
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след репортаж на БНТ
3
Подарена надежда: Жена с ТЕЛК получи право на личен асистент след...
МВнР отвори кризисна телефонна линия за българите във Венецуела
4
МВнР отвори кризисна телефонна линия за българите във Венецуела
Световните реакции след американските удари във Венецуела
5
Световните реакции след американските удари във Венецуела
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала
6
Дърво падна върху автомобил на Витоша, една жена е загинала

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
3
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
4
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо
6
На 91 г. почина легендарната Бриджит Бардо

Още от: Икономика

Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас Членството в еврозоната: Повече чуждестранни инвестиции се очакват у нас
9091
Чете се за: 02:45 мин.
Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути Илия Лингорски, БНБ: Месец януари ще бъде достатъчен период на обращение на двете валути
Чете се за: 02:17 мин.
400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти 400 проверки на ден: НАП засилва контрола върху търговските обекти
7373
Чете се за: 02:30 мин.
Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат? Учтиви са - питат в лева, в евро, с карта: Как клиентите предпочетоха да се разплащат?
7636
Чете се за: 05:57 мин.
НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото НАП извършва по 400 проверки дневно във връзка с въвеждането на еврото
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Президентът на Венецуела Николас Мадуро беше отведен в затвор в Ню Йорк
Президентът на Венецуела Николас Мадуро беше отведен в затвор в Ню...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела? Как се стигна до ескалацията на напрежението между САЩ и Венецуела?
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Очаква се интензивно движение по всички магистрали към София Очаква се интензивно движение по всички магистрали към София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Ще имат ли затруднения културните институции с еврото? Ще имат ли затруднения културните институции с еврото?
Чете се за: 02:32 мин.
България и еврото
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Чете се за: 12:22 мин.
У нас
Зеленски се надява на нова лидерска среща в САЩ до края на месеца
Чете се за: 00:37 мин.
По света
11 от жертвите на пожара в курорта Кран Монтана вече са идентифицирани
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Азиатски инвеститори проявяват интерес към "Тракия -...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ