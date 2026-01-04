Ще имат ли затруднения културните институции с еврото?

С въвеждането на еврото се очакват затруднения при работата на културните институции в малките населени. Там няма изградени централизирани билетни системи, нито оборот за връщане от новата година. За разлика от тях по-големите музеи още през лятото актуализираха софтуера си за продажба на билети.

Още през лятото в Историческия музей в Перущица са направили софтуерни промени в системата за продажба на билети. Музеят, който разполага с 4 големи обекта, посреща около 10 000 посетители годишно. Служителите очакват през новата година да има затруднения в обслужването.

Павлина Исова, фондохранител в Исторически музей - Перущица: "Когато преминем на евро, ще се получат цени от 4 евро и 2 цента..., което е малко по-проблемно, защото при наличие на група и на стълпотворение същият човек, който обслужва, ще трябва да обслужи и човека и за входния билет, за сувенир и е възможно да се допусне по-голяма грешка или неточност."

От музея се надяват бързо да свикнат да работят с новата валута. Планират от февруари за удобство да закръглят цените.

Павлина Исова, фондохранител в Исторически музей - Перущица: "Ако се касае за някакви 5 - 10 цента, ще ги оставим на полза роду."

Музейните работници смятат, че затруднение ще има само през първия месец на новата година.

Огнян Тодоров, директор на Регионалния природонаучен музей - Пловдив: "Ние сме заявили в банката в началото на следващата година определено количество монети, с които да можем да връщаме на посетителите."

През последно време се забелязва увеличаване на картовото разплащане. В Природонаучния музей всеки четвърти посетител си купува билет с карта.

Камелия Аджеларова, служител на музея: "В началото ще са по-сигурни да плащат с карта, но в последствие, когато имаме и пари в брой тогава пак ще се балансира и с карта и в брой."

От февруари всяка институция сама ще определи дали да повиши цената на билета или сумата да бъде закръгляна в полза на посетителя.