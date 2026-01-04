БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИ СРЕЩУ ВЕНЕЦУЕЛА

Къде българите във Венецуела могат да потърсят съдействие и помощ?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Запази

Външното ни министерство отвори кризисна телефонна линия

живо брифинг министерството външните работи
Слушай новината

Министерството на външните работи на Република България следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела. С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специален кризисен телефон, който координира действията за оказване на необходимото съдействие.

Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България.

Министерството призовава българските граждани, намиращи се на територията на Венецуела, да поддържат редовен контакт с българските дипломатически служби и да следват указанията на местните власти.

При необходимост от съдействие, те могат да се обръщат към денонощния телефон на Дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 893 339 616.

Министерството на външните работи ще продължи да информира своевременно за развитието на обстановката.

#кризисен телефон #операция в Каракас #Венецуела

Водещи новини

Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Временно спират автобусите до Витоша заради ураганен вятър
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Мадуро вече е в затвора, как беше осъществена операцията по задържането му и какво следва? Мадуро вече е в затвора, как беше осъществена операцията по задържането му и какво следва?
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Иззеха 610 флакона райски газ при спецакция в Пазарджик Иззеха 610 флакона райски газ при спецакция в Пазарджик
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Ще имат ли затруднения културните институции с еврото? Ще имат ли затруднения културните институции с еврото?
Чете се за: 02:32 мин.
България и еврото
Очаква се интензивно движение по магистралите към София
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Азиатски инвеститори проявяват интерес към "Тракия -...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Зеленски се надява на нова лидерска среща в САЩ до края на месеца
Чете се за: 00:37 мин.
По света
11 от жертвите на пожара в курорта Кран Монтана вече са идентифицирани
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ