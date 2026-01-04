БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Технически проблем наруши въздушния трафик в Гърция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:05 мин.
По света
По обяд е започнало частично възстановяване на въздушното движение

сериозен технически проблем затвори полети въздушното пространство гърция
Сериозен технически проблем е възникнал тази сутрин в цялото гръцко въздушно пространство, като е направил невъзможно излитането и кацането на самолети както на най-голямото летище в страната - международното летище "Елефтериос Венизелос" в Атина, така и на регионалните летища, съобщава държавната телевизия ЕРТ.

Проблемът е започнал в 9.35 ч. сутринта и според информациите е свързан с централните системи за радиокомуникация на Центъра на контрол на въздушното движение в Атина. Поради тази причина цялата зона на отговорност на центъра е била затворена за полети. Обслужват се само полетите, които вече са във въздуха.

Гръцката Служба за гражданско въздухоплаване в сътрудничество с телекомуникационния оператор "Козмоте" работи за установяването на проблема и за възможно най-бързото възстановяване на нормалната работа на комуникационните системи. По обяд е започнало частично възстановяване на въздушното движение.

#Гърция #въздушно пространство

