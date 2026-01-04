Протест в Нова Загора заради тежката катастрофа, при която загинаха двама души

След гонка с полицията пиян шофьор без книжка помита автомобила на жертвите
Протест в Нова Загора заради тежката катастрофа от вечерта на 31-ви декември, при която загинаха двама души.
Тогава пиян шофьор с отнета шофьорска книжка отказва да спре за полицейска проверка и при последвалото преследване, минава на червен светофар в града и помита автомобила на жертвите.
Днес жители на Нова Загора блокираха ключовото кръстовище и поискаха справедливост и спешни мерки срещу войната по пътищата. Хората заявиха, че липсата на контрол убива и се заканиха да продължат с протестите докато не видят реални резултати.
снимки: БГНЕС
Иванка Кашкавалджиева: "От тука нататък да отнемеш човешки живот, това вече не е грешка, това е престъпление. Възмутени сме и искаме превенции, които да спасяват човешки животи, а не реакции след смърт. И не да каже някой, така е било писано, защото така не е било писано. Това е трагедия."
Иванка Драганова: "Настоявам, нека всеки, който има шофьорска книжка да бъде изкарал курса. Не може да иде в Гърция и да си купи за 5000 лв. книжка. И да стават убийства по пътя."