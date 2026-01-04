Протест в Нова Загора заради тежката катастрофа, при която загинаха двама души

Протест в Нова Загора заради тежката катастрофа от вечерта на 31-ви декември, при която загинаха двама души.

Тогава пиян шофьор с отнета шофьорска книжка отказва да спре за полицейска проверка и при последвалото преследване, минава на червен светофар в града и помита автомобила на жертвите.

Днес жители на Нова Загора блокираха ключовото кръстовище и поискаха справедливост и спешни мерки срещу войната по пътищата. Хората заявиха, че липсата на контрол убива и се заканиха да продължат с протестите докато не видят реални резултати.

снимки: БГНЕС