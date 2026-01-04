Арда ще търси централен нападател през зимата

Отборът на Арда (Кърджали) поднови тренировки, а целта пред ръководството за зимния трансферен прозорец, поне на този етап, ще бъде привличането на нов централен нападател. Това разкри спортният директор Ивайло Петков, който заедно със старши-треньора Александър Тунчев даде пресконференция в Кърджали

„Надявам се да направим една хубава година. Плановете ни за зимната селекция са, че в момента търсим единствено и само нападател. Разделихме се с Иван Тилев по взаимно съгласие. В момента преговаряме с още един футболист, с който искаме да се разделим също по взаимно съгласие“, заяви Ивайло Петков.

„Целта ни в селекционен план е централен нападател, който да е конкуренция на Патрик Луан. Имаме играчи предвид, но ще обявим, след като стане факт. Всичко е въпрос на договорка и разбирателство. Който заслужава, остава, а който не заслужава, свършва му договорът и се разделяме по най-добрия начин. Това е“, добави Петков.

Старши треньорът Александър Тунчев започна с изказването на съболезнования по повод кончината на легендата на българския футбол Димитър Пенев.

„Първо ще започна със съболезнования към семейството на Димитър Пенев. Българският спорт загуби страшно много, но за съжаление такъв е животът. Имах дори и малка възможност да се докосна до този невероятен човек, така че още веднъж моите съболезнования“, каза Тунчев.

„Както всеки един път започваме подготовката в Кърджали и първата част ще протече тук. След това заминаваме за Анталия и от 18 януари до 30 януари ще бъдем там. Тук е предвидена една контрола да се изиграе, няма да бъде в Кърджали, а по всяка вероятност ще бъде в Пазарджик. В Анталия са предвидени четири контроли, но нямаме още пълна яснота за всички отбори, така че не мога да ви дам конкретни имена“, коментира наставникът на Арда и продължи: