Въздушна операция в Сирия

Париж и Лондон бомбардираха скривалище на "Ислямска държава"

Въздушна операция в Сирия
Самолети на Великобритания и Франция проведоха съвместна операция срещу обект на "Ислямска държава" в Сирия. Те бомбардираха предполагаемо подземно скривалище за оръжия.

Разузнавателен анализ е идентифицирал подземно съоръжение, за което се смята, че е било използвано за съхранение на оръжия и взривни вещества в планините северно от Палмира. Операцията е преминала успешно.

Великобритания заяви, че цивилното население е било изведено от района преди атаката. Западни самолети патрулираха, за да спрат възраждането на ислямистката бойна групировка, която управлява части от Сирия до 2019 година.

