Лидерът в Първа лига Левски започна подготовка

Отборът на Левски започна зимната си подготовка с група от 24 футболисти. Първото занимание за 2026 година се проведе на клубния стадион „Георги Аспарухов“ в София. Вратарят Светослав Вуцов пропусна тренировката заради здравословен проблем.

В понеделник, 5 януари тренировката стартира в 10:30 часа и ще бъде открита за привърженици и представители на медиите. Във вторник, 6 януари „сините“ пътуват за Турция, където ще се проведе зимният подготвителен лагер на тима.

Там столичани ще играят контроли с унгарския Ниредхаза (13 януари), сръбския Войводина (17 януари), полския Заглембе (21 януари) и словашкия Тренчин (25 януари), като часовете ще бъдат обявени на по-късен етап.

Футболистите на Левски ще се приберат в София на 27 януари и ден по-късно ще изиграят последния си приятелски мач срещу Вихрен (Сандански). Проверката ще бъде проведена на стадион „Георги Аспарухов“.