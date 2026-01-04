БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:00 мин.

Лидерът в Първа лига Левски започна подготовка

от БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Български футбол
Вратарят Светослав Вуцов пропусна първото занимание заради здравословен проблем.

Левски подготовка 2026
Снимка: Startphoto.bg
Отборът на Левски започна зимната си подготовка с група от 24 футболисти. Първото занимание за 2026 година се проведе на клубния стадион „Георги Аспарухов“ в София. Вратарят Светослав Вуцов пропусна тренировката заради здравословен проблем.

В понеделник, 5 януари тренировката стартира в 10:30 часа и ще бъде открита за привърженици и представители на медиите. Във вторник, 6 януари „сините“ пътуват за Турция, където ще се проведе зимният подготвителен лагер на тима.

Там столичани ще играят контроли с унгарския Ниредхаза (13 януари), сръбския Войводина (17 януари), полския Заглембе (21 януари) и словашкия Тренчин (25 януари), като часовете ще бъдат обявени на по-късен етап.

Футболистите на Левски ще се приберат в София на 27 януари и ден по-късно ще изиграят последния си приятелски мач срещу Вихрен (Сандански). Проверката ще бъде проведена на стадион „Георги Аспарухов“.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София

