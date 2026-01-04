Хулио Веласкес потвърди за изходящия трансфер на Цунами и благодари на капитана на Левски

Левски ще се раздели с един от капитаните си - Вендерсон Цунами, потвърди старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес преди началото на зимната подготовка. Бразилският защитник кара медицински тестове във футболен клуб от Турция и трансферът би трябвало да бъде завършен до часове, с което неговият четиригодишен престой при 26-кратните шампиони ще достигне своя край.

Цунами, който днес празнува 30-ия си рожден ден, пристигна в Левски на 1 януари 2022 като свободен агент от Ботафого де Параиба и записа 139 мача, осем гола и 13 асистенции за "сините". През последната година обаче той отстъпи титулярното място на левия бек на сънародника си Майкон.

По-рано Левски се раздели и с Патрик Мислович, който разтрогна договора си по взаимно съгласие. Словашкият халф завършва кариерата си на "Герена" с 46 мача, два гола и четири асистенции. "Сините" все още нямат нови попълнения, а в петък заминават за турския Белек за същинската част от зимната си подготовка. В южната съседка те ще играят четири контроли, а след прибирането си в България ще срещнат и Вихрен (Сандански).

Попитан дали Цунами ще започне подготовка с отбора днес, Веласкес отговори:

"Той няма да присъства на днешното занимание, защото преминава медицински прегледи в новия му отбор. Чухме се да си вземем довиждане и ако няма някакъв проблем, в следващите часове той ще подпише договор. Бих искал да използвам възможността да благодаря и за професионализма на Мислович. Той показа изключително поведение и заслужава благодарности. Същото важи и за Цунами, въпреки че трансферът все още не е обявен официално. Благодаря му от все сърце, имам специално отношение към това момче. Пожелавам му всичко най-добро".

"Трансферите са динамичен процес. Винаги гледаме трезво на нещата както във футболен, така и в човешки аспект. Целта ни е да запазим нивото, а ако е възможно и да го подобрим. Случилото се до момента е част от стратегическо планиране. Нормално бе Мислович да напусне предвид игровите му минути, а при Цунами е стечение на обстоятелствата. Той навлиза в определена възраст и нещата са различни относно неговото бъдеще. От доста време имаме разговори с него, от повече от месец, а тази оферта бе добра както за него, така и за клуба", продължи испанецът.

"Не чакаме да отвори прозореца, за да говорим тепърва за трансфери. Всеки в клуба знае какви са задачите му и изпълнява ролята си. Обсъждаме конкретни профили, не толкова имена, а след това разговаряме с ръководството. Аз лично съм доволен от футболистите, с които разполагам, но ми е пределно ясно, че не можем да отслабим състава. В най-лошия случай трябва да запазим нивото и да бъде отворени към подсилване на състава", каза още той.

Веласкес пристигна на "Герена" преди една година и зае мястото на освободения Станислав Генчев. Той изведе Левски до второ място в класирането на вътрешното първенство, а през лятото води "сините" в осем мача в европейските клубни турнири. В момента 26-кратните шампиони се намират на първо място в efbet Лига със седем точки пред ЦСКА 1948 и Лудогорец.