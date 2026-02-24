Бенямин Шешко върна усмивките в Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед се върна на правия път във Висшата лига. Момчетата на Майкъл Карик изтръгнаха успеха срещу Евертън с 1:0 в мач от 27-ия кръг.

На стадион „Хил Дикинсън“ в герой за „червените дяволи“ отново бе Бенямин Шешко, който бе автори и на единственото попадение, дошло през второто полувреме. Тимът от Манчестър продължава възходящото си представяне под ръководството на новия наставник, записвайки пет победи от шест среши и се доближиха до Топ 3 в подреждането. От своя страна футболистите на Дейвид Мойс сгрешиха за втори пореден път в шампионата.

„Червените дяволи“ имат на сметката си 48 точки, което ги поставя на четвъртото място във временното класиране на английския елит, а мърсисайдци заемат деветата позиция с 37. На 1 март Юнайтед ще приеме Кристъл Палас, докато Евертън ще гостува на Нюкасъл.

В четвъртата минута Джордан Пикфорд и Джеймс Тарковски спасиха домакините от попадение на Амад Диало след удар на Амад Диало.

Следващото опасно положение дойде в 31-та минута. Тогава Диго Далот опита изстрел, минал покрай домакинската врата. До края на първото полувреме и двата отбора не успяха да направят нещо съществено в нападение и резултатът остана непроменен в края на първото полувреме.

Домакините имаха възможност още на старта на второто полувреме, когато шут на Харисън Армстронг бе спасен от Сене Ламенс. В 51-та минута Брайън Мбемо стреля от много малък удар и топката прелетя над вратата.

В 71-та минута „червените дяволи“ организираха бърза контраатака. Матеус Куня изпрати топката към вече изтичалия напред Мбемо. Той от своя страна намери навлизащия в наказателното поле Бенямин Шешко, който остана за момент очи в очи с Пикфорд и не се нуждаеше от много време, за да прати топката в мрежата му.

„Карамелите“ се активизираха, но така и не стигаха до някакви опасни атаки. Такава обаче дойде в 83-та минута, когато Майкъл Кийн стреля, но Ламенс спаси авторитетно

В добавеното време Шешко имаше възможност да вкара така, както при гола си, но не успя. В следващите секунди Ламенс отново спаси и това бе всичко в този мач.