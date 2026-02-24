БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Бенямин Шешко върна усмивките в Манчестър Юнайтед

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
"Червените дяволи" надвиха Евертън във Висшата лига.

бенямин шешко върна усмивките манчестър юнайтед
Манчестър Юнайтед се върна на правия път във Висшата лига. Момчетата на Майкъл Карик изтръгнаха успеха срещу Евертън с 1:0 в мач от 27-ия кръг.

На стадион „Хил Дикинсън“ в герой за „червените дяволи“ отново бе Бенямин Шешко, който бе автори и на единственото попадение, дошло през второто полувреме. Тимът от Манчестър продължава възходящото си представяне под ръководството на новия наставник, записвайки пет победи от шест среши и се доближиха до Топ 3 в подреждането. От своя страна футболистите на Дейвид Мойс сгрешиха за втори пореден път в шампионата.

„Червените дяволи“ имат на сметката си 48 точки, което ги поставя на четвъртото място във временното класиране на английския елит, а мърсисайдци заемат деветата позиция с 37. На 1 март Юнайтед ще приеме Кристъл Палас, докато Евертън ще гостува на Нюкасъл.

В четвъртата минута Джордан Пикфорд и Джеймс Тарковски спасиха домакините от попадение на Амад Диало след удар на Амад Диало.

Следващото опасно положение дойде в 31-та минута. Тогава Диго Далот опита изстрел, минал покрай домакинската врата. До края на първото полувреме и двата отбора не успяха да направят нещо съществено в нападение и резултатът остана непроменен в края на първото полувреме.

Домакините имаха възможност още на старта на второто полувреме, когато шут на Харисън Армстронг бе спасен от Сене Ламенс. В 51-та минута Брайън Мбемо стреля от много малък удар и топката прелетя над вратата.

В 71-та минута „червените дяволи“ организираха бърза контраатака. Матеус Куня изпрати топката към вече изтичалия напред Мбемо. Той от своя страна намери навлизащия в наказателното поле Бенямин Шешко, който остана за момент очи в очи с Пикфорд и не се нуждаеше от много време, за да прати топката в мрежата му.

„Карамелите“ се активизираха, но така и не стигаха до някакви опасни атаки. Такава обаче дойде в 83-та минута, когато Майкъл Кийн стреля, но Ламенс спаси авторитетно

В добавеното време Шешко имаше възможност да вкара така, както при гола си, но не успя. В следващите секунди Ламенс отново спаси и това бе всичко в този мач.

