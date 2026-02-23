Колко ще струват предсрочните избори?

65 милиона и 500 хиляди евро отпусна днес правителството за предсрочните избори на 19 април. Според финансовия министър обаче изборите ще ни струват между 75 и 80 милиона. План-сметката на вота беше приета на първото заседание на новия служебен кабинет. Така за последните пет години това ще са вторите най-скъпи избори след местните от октомври 2023 година.От 2021-ва досега провеждането на избори струва на хазната 1 милиард и сто милиона лева или близо 564 милиона евро.

С почти 20 милиона евро по-скъпи ще са осмите парламентарни избори, които ще се проведат напролет, в сравнение с последните - през октомври 2024 година. Тогава вотът струваше почти 60 милиона евро. От 2021 година насам сме имали 10 национални избори - включително местни, президентски и европейски, а като се тегли чертата сумата беше почти 1 милиард лева. Служебната власт сега определи план-сметка от 65 милиона евро, но само хартията за вота ще струва допълнително 10 милиона.



Цената на изборите

Април 2026 г. (парламентарни) - 75-80 млн. евро

Октомври 2024 г. (парламентарни) - 116.7 млн. лв.

Юни 2024 г. (парламентарни и европейски) -121.7 млн. лв.

Октомври 2023 г. (местни) - 188.1 млн. лв.

Април 2023 г. (парламентарни) - 106.2 млн. лв.

Октомври 2022 г. (парламентарни) - 80.7 млн. лв.

Ноември 2021 г. (парламентарни и президентски) - 149.7 млн. лв.

Юли 2021 г. (парламентарни) - 74.1 млн. лв.

Април 2021 г. (парламентарни) - 108.8 млн. лв.

Общо - 946 млн. лв./483.7 млн. евро

Георги Клисурски, служебен министър на финансите: "Голямата част от тази сума, над 35 милиона евро, са за възнаграждения на членовете на изборните комисии, секционните избирателни комисии и членовете на РИК. Също така са осигурени средства около 12 милиона евро за охрана на изборния процес от Министерството на вътрешните работи.Ще има допълнително постановление за още около 10 млн евро за хартиените бюлетини.Вероятно във финалния вариант ще бъдат 75-80 млн евро."

Средно с 30% повече ще получат заетите в изборния процес. Дора Зашева участва в изборите повече от три десетилетия. Почти винаги като председател на скеция. На последните избори е получила близо 140 евро. Възнагражденията на председателите на районнитеизбирателни комисии се водят заплати и вместо досегашните 1176 евро, те вече ще са 1470 евро.

Дора Зашева, председател на СИК в Благоевград: "Много приятно ме изненадаха този път. На председател 185 евро, плюс едни допълнителни 15 за подреждане, 15 за предаване на книжа и ако протоколът ни е верен, още 15 за верен протокол. Така че става една сериозна сума и за съжаление трябва да кажем, че живеем в едно бедно време. Някои до края на деня не разбират защо са в тези комисии."

За тези избори ЦИК предвижда да забрани смените на членове на СИК в псоледния момент, като на последния вот партиите замениха две трети от представителите си.

Дора Зашева, дългогодишен председател на СИК в Благоевград: "Партиите по традиция подават едни и същи от предишните избори. Само за да запълнят, да са си свършили работата и след това започват промените на този човека, на оня внука и така до последния ден. Цензът е задължителен според мен. Не може определено неграмотни хора да са в комисии."

Държавата ще бори и корпоративния вот през инструментите на социалната политика. По думите на служебния социален министър Хасан Адемов за уязвимите групи хора с увреждания, социално слаби, самотно живеещи, самотни майки с деца, било предвидено да получат дължимите им социални пакети от първа необходимост, но след изборите.



