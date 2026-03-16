Бивши служебни министри и водещи спортисти в листите на "Прогресивна България" (ОБЗОР)

Ясни са и водачите на листите на "Прогресивна България". Юристи, архитекти, лекари, спортисти, преподаватели, общественици, бивши министри и политици влизат в битката за народни представители и ще бъдат водачи в различните райони.

Коалицията вече регистрира листите си за участие на изборите на 19 април.

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев повежда две листи – тази в Бургас и лидерския 25 МИР в София. Познати имена от служебни кабинети също са в листите. Съпредседателят на коалицията Гълъб Донев е начело в Пазарджик.

Гълъб Донев: "Ще участваме в изборната надпревара със смелост, честност, отговорност за това, което очакват избирателите от нас. Моята лична цел в тези избори, за това и приех да оглавя и водя листата в Пазарджишка област, е за да се борим с контролирания вот."

Другият съпредседател на формацията Димитър Стоянов повежда листата в Хасково. Освен служебен министър на отбраната, Стоянов е бил и съветник по сигурност на Румен Радев. Водач ще е и Иван Демерджиев. Бившият служебен министър на вътрешните работи е начело на листата в Кърджали.

От "Прогресивна България" залагат и на успешни спортисти и общественици. Волейболистът Владимир Николов застава начело на листата в 16 МИР - Пловдив-град.

Владимир Николов: "Имах разговор с президента Радев, той ме попита можем ли това, което сте направили в "Левски" с твоите партньори, да го направим на национално ниво и му отговорих, че с федерациите, които имат желание - може. Моите амбиции са да помогна на "Прогресивна България" да спечели изборите и след това да се занимавам с това, което разбирам - спорт."

И други знакови спортисти също влизат в надпреварата за народни представители. Олимпийската медалистка по карате Ивет Горанова ще поведе листата в Ловеч. Плувецът Петър Стойчев оглавява листата в Смолян. Артистът и общественик Енчо Керязов ще е водач на листата в Ямбол.

Освен спортисти, бивши политици и министри, водачи на листи са и политическият анализатор Слави Василев, бившият шеф на НСО Румен Миланов, бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, както и бившият регионален министър Иван Шишков.

А по повод разпространена в социалните мрежи снимка, че офис на „Прогресивна България“ във Варна е облепен с плакати с номер 11, водачът на листата в града Илин Димитров отрече това да е истина.

Д-р Илин Димитров: "Нашият офис никога не е бил облепян по никакъв начин с каквито и да е било номера."

След като вече са ясни имената на водачите на листите, на 19 март от „Прогресивна България“ ще представят приоритетите си.