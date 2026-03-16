БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на...
Чете се за: 00:57 мин.
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бивши служебни министри и водещи спортисти в листите на "Прогресивна България" (ОБЗОР)

Християна Димитрова от Християна Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Часове остават до крайния срок за регистрация на партийните листи за 52-ото Народно събрание.
Ясни са и водачите на листите на "Прогресивна България". Юристи, архитекти, лекари, спортисти, преподаватели, общественици, бивши министри и политици влизат в битката за народни представители и ще бъдат водачи в различните райони.

Коалицията вече регистрира листите си за участие на изборите на 19 април.

Лидерът на „Прогресивна България“ Румен Радев повежда две листи – тази в Бургас и лидерския 25 МИР в София. Познати имена от служебни кабинети също са в листите. Съпредседателят на коалицията Гълъб Донев е начело в Пазарджик.

Гълъб Донев: "Ще участваме в изборната надпревара със смелост, честност, отговорност за това, което очакват избирателите от нас. Моята лична цел в тези избори, за това и приех да оглавя и водя листата в Пазарджишка област, е за да се борим с контролирания вот."

Другият съпредседател на формацията Димитър Стоянов повежда листата в Хасково. Освен служебен министър на отбраната, Стоянов е бил и съветник по сигурност на Румен Радев. Водач ще е и Иван Демерджиев. Бившият служебен министър на вътрешните работи е начело на листата в Кърджали.

От "Прогресивна България" залагат и на успешни спортисти и общественици. Волейболистът Владимир Николов застава начело на листата в 16 МИР - Пловдив-град.

Владимир Николов: "Имах разговор с президента Радев, той ме попита можем ли това, което сте направили в "Левски" с твоите партньори, да го направим на национално ниво и му отговорих, че с федерациите, които имат желание - може. Моите амбиции са да помогна на "Прогресивна България" да спечели изборите и след това да се занимавам с това, което разбирам - спорт."

И други знакови спортисти също влизат в надпреварата за народни представители. Олимпийската медалистка по карате Ивет Горанова ще поведе листата в Ловеч. Плувецът Петър Стойчев оглавява листата в Смолян. Артистът и общественик Енчо Керязов ще е водач на листата в Ямбол.

Освен спортисти, бивши политици и министри, водачи на листи са и политическият анализатор Слави Василев, бившият шеф на НСО Румен Миланов, бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, както и бившият регионален министър Иван Шишков.

А по повод разпространена в социалните мрежи снимка, че офис на „Прогресивна България“ във Варна е облепен с плакати с номер 11, водачът на листата в града Илин Димитров отрече това да е истина.

Д-р Илин Димитров: "Нашият офис никога не е бил облепян по никакъв начин с каквито и да е било номера."

След като вече са ясни имената на водачите на листите, на 19 март от „Прогресивна България“ ще представят приоритетите си.

#избори 2026 #"Прогресивна България" #листи

Последвайте ни

ТОП 24

НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
1
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
2
Кои са водачите на листите на "Прогресивна България"
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около Ормузкия проток
3
Война и петрол: Иран призова държавите към сдържаност около...
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
4
Тръмп: Иран много иска да преговаря, но не е готов
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в Близкия изток
5
"Спрете огъня!": Папа Лъв ХІV отново призова за мир в...
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в парламентарните избори от името на "ДПС - Ново начало"
6
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
2
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
3
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в София: Свободните щатни бройки вече са запълнени
4
Д-р Благомир Здравков за напускащия екип в Педиатричната болница в...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
5
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети
6
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Още от: Политика

Транспортният министър: България ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към европейската интеграция
Транспортният министър: България ще продължи да подкрепя Украйна по пътя ѝ към европейската интеграция
Доган няма да е кандидат-депутат, кои са водачите на листите на АПС? Доган няма да е кандидат-депутат, кои са водачите на листите на АПС?
Чете се за: 01:22 мин.
19 000 ролки специализирана хартия ще бъдат необходими за бюлетините за вота на 19 април, прогнозират от ЦИК 19 000 ролки специализирана хартия ще бъдат необходими за бюлетините за вота на 19 април, прогнозират от ЦИК
Чете се за: 01:42 мин.
ГЕРБ утвърди водачите на листите за предсрочните избори на 19 април ГЕРБ утвърди водачите на листите за предсрочните избори на 19 април
Чете се за: 04:02 мин.
Развитието на двустранните отношения обсъдиха премиерът Гюров и посланикът на Франция Развитието на двустранните отношения обсъдиха премиерът Гюров и посланикът на Франция
Чете се за: 01:55 мин.
Лидерът на ДПС Делян Пеевски повежда листата в Кърджали Лидерът на ДПС Делян Пеевски повежда листата в Кърджали
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява Ормузкия проток?
Тръмп отново предизвика НАТО, може ли морска коалиция да охранява...
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток Иран предупреди Румъния, че ще реагира, ако се разреши на САЩ да използват румънски бази за операции в Близкия изток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ на угасналите 63 живота
Чете се за: 02:47 мин.
По света
75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“ 75% от обема на язовирите у нас е запълнен, превантивно изпускат „Студена“, „Тракиец“ и „Ахелой“
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Външните министри от ЕС обсъждат как да остане отворен Ормузкия проток
Чете се за: 02:25 мин.
Близък изток
Откриха мъж с огнестрелна рана в главата в автомобил в центъра на...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Заради по-високите цени на горивата: Търговци очакват 20%...
Чете се за: 02:17 мин.
Общество
Триумф за Пол Томас Андерсън на Оскарите
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ