Доган няма да е кандидат-депутат, кои са водачите на листите на АПС?

Почетният председател на "Алианс за права и свободи" Ахмед Доган няма да е кандидат-депутат, съобщиха за БНТ от партията. Алиансът регистрира днес голяма част от листите си за предстоящите избори.

Листата на "Алианс за права и свободи" в Кърджали повежда бившият депутат Ерол Мехмед. Съпредседателите на Алианса Севим Али и Танер Али водят по две листи - съответно в Разград и Бургас, и в Шумен, и Търговище. Ахмед Вранчев повежда листата в Благоевград. Депутатът Явор Хайтов оглавява листата на коалицията на "Алианс за права и свободи" със "Земеделския народен съюз" в лидерския 25-и район в София. Хайтов внесе документите за регистрация на коалицията днес със заявката, че ще прескочат бариерата за влизане в следващия парламент.