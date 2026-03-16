Доган няма да е кандидат-депутат, кои са водачите на листите на АПС?

Иво Никодимов
Доган няма да е кандидат-депутат, кои са водачите на листите на АПС?
Почетният председател на "Алианс за права и свободи" Ахмед Доган няма да е кандидат-депутат, съобщиха за БНТ от партията. Алиансът регистрира днес голяма част от листите си за предстоящите избори.

Листата на "Алианс за права и свободи" в Кърджали повежда бившият депутат Ерол Мехмед. Съпредседателите на Алианса Севим Али и Танер Али водят по две листи - съответно в Разград и Бургас, и в Шумен, и Търговище. Ахмед Вранчев повежда листата в Благоевград. Депутатът Явор Хайтов оглавява листата на коалицията на "Алианс за права и свободи" със "Земеделския народен съюз" в лидерския 25-и район в София. Хайтов внесе документите за регистрация на коалицията днес със заявката, че ще прескочат бариерата за влизане в следващия парламент.

Явор Хайтов, водач на листата на "Алианс за права и свободи" в 25 МИР: "Истина е, че към момента социолозите ни подценяват, мислете за нас като за победители. Защото ви уверявам, че 4% не са никакъв проблем за преминаването, напротив - ние сме силно мобилизирани. Работим на територията на цялата страна."

#избори 2026 #АПС #вот #листи #Ахмед Доган

