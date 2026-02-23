Николай Минков: Клуб като Ботев не трябва да е в битката за оцеляване

Николай Минков смята, че Ботев Пловдив не трябва да се бори за оцеляване в Първа лига. „Канарчетата“ матираха Лудогорец с 2:1 на стадион „Христо Ботев“, а българският национал бе сред героите. Защитникът постави името си сред голмайсторите, отбелязвайки първия гол за пловдивчани.

“Имахме тежки седмици и мачове, стигна се до раздяла с Херо, изключителен специалист е. Това е част от играта и трябваше да се вдигнем. Играхме срещу шампиона Лудогорец, изключителен отбор и успех в Европа им пожелавам”, бяха първите на капитана на Ботев.

„Лъчезар Балтанов ми е бил съотборник и много добре го познавам. Има изключителен характер. Успя да вкара повече агресия и да си повярваме, както и да играем по-атакуващи. Пресирахме на моменти отбора на Лудогорец. Това е начинът, няма друг вариант. Само със здрава игра може да излезем от ситуацията, предстои важен и труден мач срещу Монтана. Надявам се да вземем трите точки и там“, добави той.

"Клуб като Ботев Пловдив не трябва да е в битката за оцеляване. Целта е да се класираме между пето и осмо място. Ще направим всичко възможно, защото това приляга на отбора – да е в челните места. Изоставаме с точките, но ние вярваме и няма друг вариант освен да работим здраво и да покажем това днес и в другите мачове“, завърши Минков.