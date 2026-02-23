БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Николай Минков: Клуб като Ботев не трябва да е в битката за оцеляване

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

На отбора му приляга да е в челните места, сподели капитанът на "канарчетата".

Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Николай Минков смята, че Ботев Пловдив не трябва да се бори за оцеляване в Първа лига. „Канарчетата“ матираха Лудогорец с 2:1 на стадион „Христо Ботев“, а българският национал бе сред героите. Защитникът постави името си сред голмайсторите, отбелязвайки първия гол за пловдивчани.

Имахме тежки седмици и мачове, стигна се до раздяла с Херо, изключителен специалист е. Това е част от играта и трябваше да се вдигнем. Играхме срещу шампиона Лудогорец, изключителен отбор и успех в Европа им пожелавам”, бяха първите на капитана на Ботев.

„Лъчезар Балтанов ми е бил съотборник и много добре го познавам. Има изключителен характер. Успя да вкара повече агресия и да си повярваме, както и да играем по-атакуващи. Пресирахме на моменти отбора на Лудогорец. Това е начинът, няма друг вариант. Само със здрава игра може да излезем от ситуацията, предстои важен и труден мач срещу Монтана. Надявам се да вземем трите точки и там“, добави той.

"Клуб като Ботев Пловдив не трябва да е в битката за оцеляване. Целта е да се класираме между пето и осмо място. Ще направим всичко възможно, защото това приляга на отбора – да е в челните места. Изоставаме с точките, но ние вярваме и няма друг вариант освен да работим здраво и да покажем това днес и в другите мачове“, завърши Минков.

Свързани статии:

Ботев попари Лудогорец в добавеното време и отдалечи шампионите на 10 точки от върха
Ботев попари Лудогорец в добавеното време и отдалечи шампионите на 10 точки от върха
Карлос Алгара донесе драматичния успех в 93-ата минута, а "орлите“...
Чете се за: 02:55 мин.
#Първа лига 2025/2026 #ПФК Ботев Пловдив #николай минков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
2
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
3
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам основание да подавам оставка, тъй като спазвам законите
4
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен - нямам...
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на случаите "Петрохан" и "Околчица"
5
Министър Дечев: По никакъв начин няма да се меся в разследването на...
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на детската болница
6
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Футбол

Шетил Кнутсен: Тези, които мислят за студа и други неща, не са хитроумни
Шетил Кнутсен: Тези, които мислят за студа и други неща, не са хитроумни
Ботев попари Лудогорец в добавеното време и отдалечи шампионите на 10 точки от върха Ботев попари Лудогорец в добавеното време и отдалечи шампионите на 10 точки от върха
Чете се за: 02:55 мин.
Първа лига: Ботев Пловдив - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Ботев Пловдив - Лудогорец (ГАЛЕРИЯ)
Отложиха четири мача в Мексико след ескалацията на насилието в Гуадалахара Отложиха четири мача в Мексико след ескалацията на насилието в Гуадалахара
Чете се за: 02:35 мин.
Славия се подсили с две нови попълнения Славия се подсили с две нови попълнения
Чете се за: 01:02 мин.
Барселона отговори на обвиненията за финансови нарушения Барселона отговори на обвиненията за финансови нарушения
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването на случая "Петрохан"?
Възможно ли е международни експерти да се включат в разследването...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС Правителството оттегля предложението до НС за избор на председател на ДАНС
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа Дебатите за Съвета за мир на Тръмп продължават – Николай Младенов вижда шанс за българска експертиза в Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Колко ще струват предсрочните избори? Колко ще струват предсрочните избори?
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Кабинетът предложи на президента да освободи главния секретар на МВР
Чете се за: 03:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Все още не е обсъждан въпросът с великденските добавки за...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Специално пред БНТ: Историята на бесарабски българин, пленен от...
Чете се за: 06:52 мин.
По света
Правителството назначи 28 нови областни управители
Чете се за: 09:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ