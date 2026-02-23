Шетил Кнутсен: Тези, които мислят за студа и други неща, не са хитроумни

Старши треньорът на Будьо/Глимт Шетил Кнутсен бе недоволен от реакцията на Интер и в италианските медии, че домакинската победа с 3:1 на норвежкия тим над “нерадзурите” в първата плейофна среща от Шампионската лига се дължала на изкуствения терен.

„Не мога да направя нищо по въпроса относно приказките в Италия за нашия терен. Манчестър Сити дори не споменаха терена, а просто ни поздравиха. Ние също не сме свикнали със “Сан Сиро”. Това, което правят другите, не ни интересува. Тези, които мислят твърде много за студа и други неща, не са хитроумни. Ако искаш да се представиш добре, трябва да мислиш за други неща."

"Да играем на “Сан Сиро” все пак ще бъде подарък за нас и трябва да бъдем готови да го получим. Имаме силна и интензивна визия за футбола. Вдъхновени сме от Ливърпул на Юрген Клоп. Има играчи, които искат да дойдат тук. Градът не е голям, но можеш да се научиш да играеш футбол. Ние сме скромни. Утре не бива само да се защитаваме. Трябва да си мислим, че започваме от 0:0 и да не стоим в дълбока защита. Целият тим трябва да помага в защита, а след това и в атака. В първия мач се справихме добре със затварянето му, така че сме се подобрили“, коментира Кнутсен на пресконференцията преди втората среща утре.