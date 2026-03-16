Мбапе и Белингам са в състава на Реал Мадрид за реванша срещу Манчестър Сити

Звездите на Реал Мадрид Килиан Мбапе и Джуд Белингам са включени в състава на испанския тим за реванша срещу Манчестър Сити от осминафиналите на Шампионската лига, съобщиха от клуба.

"Кралският клуб“ ще пътува до Англия с комфортен аванс, след като спечели първия двубой в Мадрид с 3:0. Тогава капитанът Федерико Валверде реализира хеттрик и изведе отбора до убедителен успех в отсъствието на Мбапе.

За реванша на стадион „Етихад“ в групата на мадридчани се завръща и централният защитник Дейвид Алаба. Австрийският бранител не е играл от загубата с 0:1 от Хетафе на 2 март, като през последните сезони се бори с различни контузии.

При успех срещу Манчестър Сити Реал Мадрид ще се класира за четвъртфиналите, където ще срещне победителя от сблъсъка между Байерн Мюнхен и Аталанта. В първата среща баварците постигнаха категорична победа с 6:1 като гости.