НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Убедителна победа за Реал Сосиедад над Осасуна в Ла Лига

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Микел Оярсабал вкара 12-ия си гол през сезона за успеха.

Убедителна победа за Реал Сосиедад над Осасуна в Ла Лига
Реал Сосиедад направи поредното си силно домакинство и в среща от 28-ия кръг на Примера дивисион победи комфортно Осасуна с 3:1, като домакините бяха неудържими в атака. Любимецът на феновете и национал на Испания Микел Оярсабал откри резултата, а с двата гола на Гонсало Гедеш тимът показа, че е в силна позиция, докато сезонът навлиза в своя финал.

Мачът започна с високо темпо. Осасуна имаше първия шанс с удар с глава на Виктор, който разтърси гредата. Реал Сосиедад отговори почти веднага с два чисти шанса за Оярсабал, като и двата пъти пропусна минимално. След това капитанът се намеси, за да реализира дузпа, отсъдена заради нарушение на камерунския защитник Фловиен на Бойомо, утвърждавайки легендарния си статут. Така той има вече 12 попадения за 25 мача, в които е участвал.

Четири минути по-късно – в 28-ата, Гонсало Гедеш получи подаване около 10-ия метър от Бенят Туриентес и отправи прецизен удар, за да направи резултата 2:0. Домакините от Сан Себастиян доминираха сериозно до почивката, като Осасуна изглеждаше в затруднено положение, изпитвайки трудности да създаде атаки.

Второто полувреме започна със зашеметяващ индивидуален пробив на Туриентес, който буквално сервира топката на Гонсало Гедеш. 29-годишният португалец си нагласи топката на левия крак и с мощен изстрел направи резултата 3:0.

Реал Сосиедад продължи да доминира, но в последния четвърт час леко намали темпото. Това позволи на резервата Икер Муньос да върне едно попадение за наварците, но това беше всичко от тях в тази среща.

С успеха си Реал Сосиедад е на 7-о място с 38 точки, на три от Селта (Виго), който е пред тях и заема последната квота за Лигата на конференциите. Гостите от Памплона са 11-и с 34 точки и серия от три мача без победа.

