Бодьо/Глимт зашемети Интер и мечтае все по-силно за осминафиналите

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
Норвежците подчиниха италианците и продължават да впечатляват в Шампионска лига.

бодьо глимт зашемети интер мечтае все силно осминафиналите
Снимка: БГНЕС
Бодьо/Глимт продължава да впечатлява в Шампионската лига и поднесе нова изненада, този път на старта на плейофите. Футболистите на Киетил Кнутсен поставиха на колене след 3:1 в първия мач.

На стадион "Аспмира" норвежците изковаха ценния успех чрез голове на Сондре Фет, Йенс Хауге и Каспер Хьог, а за италианците точен бе Пио Еспозито. Срещата не предвещаваше подобен изход, но през второто полувреме "жълтите" удариха на два пъти и вече мечтаят все по-силно за осминафиналите. Освен това играчите на Кристиан Киву можеха да си тръгнат с по-положителен резултат, тъй като удариха гредата на два пъти, а сега са на ръба на отпадането от турнира на богатите.

Реваншът е на 24 февруари (вторник) в Милано.


Гостите се опитаха да овладеят инициативата в началото, като отправиха и първият по-опасен удар, дело на Хенрих Мхитарян.

Постепенно домакините взеха нещата в свои ръце, опитвайки бързи преходи, които дадоха резултат в 20-та минута. Каспер Хьог отклони с пета към Сондре Фет, а той шутира и матира Ян Зомер, за да открие резултата.

Италианците се събудиха и в 26-та минута Матео Дармян стреля, но силният му удар бе спрян от лявата греда. Николо Барела също се опита да изравни за „нерадзурите“ 2 минути след това, но неговият изстрел не затрудни Никита Хайкин.

След половин час игра равенството бе поставено на таблото. Пио Еспосизо получи топката в наказателното поле на норвежците и се обърна, вкарвайки за 1:1. При попадението останаха съмнения за игра с ръка на Карлос Аугусто, но и след проверката с ВАР попадението бе зачетено.

В 37-та минута норвежците можеха се върнат на лидерската позиция. Патрик Берг стреля, а Зомер внимаваше и улови топката.

Стартът на второто полувреме бе белязан от още една греда, този път дело на Лаутаро Мартинес, който стреля в десния страничен стълб.

В 60-та минута „жълтите“ отново се радваха. След добре развита атака, при която Хьог асистира с хубав пас към Йенс Хауге и той с мощен шут не остави шансове на Зомер за 2:1.

3 минути по-късно скандинавците отново хвърлиха трибуните в екстаз. Бърза контраатака, развита от Оле Бломберг, завърши с пас към Хьог, който не остави шансове на швейцарския страж и постави името си сред голмайсторите.

В 72-та минута тимът от Молано осъществи добра атака, завършила с удар на Маркюз Тюрам, но той стреля в аут.

Гостите се опитаха да надигнат глава и опитаха още атаки, които до края не дадоха нужния резултат.

